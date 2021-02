Rackwitz

Der Fahrer (66) eines VW Polo fuhr am Dienstag gegen 14.45 Uhr auf der Leipziger Straße von Zschölkau kommend in Richtung Rackwitz. An der Kreuzung zur Gießereistraße missachtete der 66-Jährige wahrscheinlich die Vorfahrt eines von links kommenden Audi-Fahrers (43), der auf der Gießereistraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, in deren Folge der Audi A4 nach links von der Fahrbahn abkam und einen Baum streifte. Beide Fahrzeuge kamen im Straßengraben zum Stehen.

Zwei Schwerverletzte

Der VW-Fahrer und dessen Beifahrer (39) wurden schwer, der Audi-Fahrer leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 10 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.

Von lvz