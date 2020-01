Brodau

Zu einem Verkehrsunfall kam es am späten Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 184 am Delitzscher Ortsteil Brodau. Wie die Polizei berichtete, war gegen 16.45 Uhr ein 45 Jahre alter Opel-Fahrer in südlicher Richtung unterwegs. Direkt hinter ihm fuhr eine 63-jährige Autofahrerin mit einem Hyundai. Am Abzweig nach Brodau wollte der Opel-Fahrer nach links abbiegen und habe dies auch mit seinem Blinker angezeigt, so die Polizei weiter. Die Hyundai-Fahrerin habe jedoch wahrscheinlich zu spät reagiert und sei in der Folge auf den Opel aufgefahren.

Hoher Sachschaden

Beide Autofahrer wurden verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Die 63-jährige Fahrerin des Hyundai müsse sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall verantworten.

Von lvz