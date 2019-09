Brinnis

Bei einem Verkehrsunfall im Schönwölkauer Ortsteil Brinnis wurden am frühen Donnerstagnachmittag zwei Autofahrer leicht verletzt. Gegen 13.20 Uhr war eine 40 Jahre alte Renault-Fahrerin aus Richtung Delitzsch kommend auf der Kreisstraße 7443 unterwegs. Als sie nach links in den Ort Brinnis abbiegen wollte, habe sie jedoch einen entgegenkommenden VW übersehen, berichtete die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Renault-Fahrerin sowie der 46 Jahre alte VW-Fahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7000 Euro.

Von lvz