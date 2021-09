Zwei Verletzte bei Unfall nahe Kölsa

Kölsa

Bei einem Verkehrsunfall nahe Kölsa (Gemeinde Wiedemar) wurden am Wochenende zwei Personen leicht verletzt. Wie die Polizei berichtete, war am Samstag gegen 16 Uhr ein 40 Jahre alter Audi-Fahrer auf der Straße zwischen Kölsa und Gollma unterwegs. Kurz nach der Kreuzung Mühlweg geriet er in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Der Mercedes überschlug sich daraufhin und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Polizei ermittelt

Die 72 Jahre alte Mercedes-Fahrerin und ihre 73-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 30 000 Euro angegeben.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von LVZ