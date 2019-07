Delitzsch

Zwei Leichtverletzte und etwa 40 000 Euro Sachschaden – das ist das Resultat eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend nahe Delitzsch ereignete. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 21.50 Uhr ein 22 Jahre alter Audi-Fahrer auf der K 7442 aus Richtung Selben in Richtung Leipziger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Straße Zum Kartoffelhof wollte er dann nach links in Richtung Kartoffelhof abbiegen. Als er aber merkte, dass dies die falsche Richtung war, zog er spontan nach rechts, um nun nach Döbernitz abzubiegen, so die Polizei weiter. Dabei habe er jedoch einen von hinten kommenden Volvo nicht beachtet. Es kam zum Zusammenstoß. Die 20-jährige Beifahrerin im Audi sowie der 59-jährige Volvo-Fahrer erlitten leichte Verletzungen.

Von lvz