Das Feuer brennt weiter in Roy Klawes – und Point-Zero ist am Leben. Nach dem erfolgreichen Start im Vorjahr geht das Alive-Open-Air in die zweite Runde. Die größte Veränderung: „Wir haben alles auf die andere Seite verfrachtet“, sagt Initiator Klawes. „Der Mensch braucht Abwechslung und will sich bewegen.“

Von House bis Minimalbeats

Für genau diese will das Point-Zero-Team am kommenden Sonnabend sorgen. Auf dem Gelände im Delitzscher Industrie- und Gewerbegebiet Ziehwerk wird es ab 20 Uhr Musik von House bis Minimalbeats aus Leipzig, Triptis, Solingen und natürlich Delitzsch geben. Als Specials werden ein Lagerfeuer, Catering vom DRK und ein Kickertisch aufgebaut. Der Veranstaltungsort ist bereits unter dem Namen ’Alive Openair’ auf Google Maps hinterlegt, die Route führt direkt zum Eingang.

Klawes : „Was macht man nicht alles für eine gute Party“

Und auch beim Thema feste Location gibt es Neuigkeiten: Nachdem bereits sporadisch Feiern in der früheren Gaststätte stattfanden, soll die ehemalige Schwedenschanze zum festen Domizil des Point-Zero-Teams werden. „Ich stehe in der Tür“, sagt Klawes. Die Genehmigung für vier Partys pro Jahr liege vor. Derzeit wird geprüft, wie viel Aufwand für weitere notwendig ist. „Was macht man nicht alles für eine gute Party“, sagt Klawes.

www.point-zero.org

Von Mathias Schönknecht