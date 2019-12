Zwischen Delitzsch und Leipzig in Weihnachts-Aktion

Beerendorf

Die Schokoladenstücke sitzen noch hinter den Türchen im Adventskalender. Seit dem Nikolaustag stand der relativ unberührt im Büro. Also geht’s fürs Foto im Schnelldurchlauf bis zum 20. Das hat gewisse Symbolkraft. „Irgendwie scheint die Zeit diesmal besonders zu rasen“, schätzt Christian Schulze (56), Leiter des Awo-Seniorenzentrums in Delitzsch-Beerendorf. Jede Menge Anliegen teilen sich in die letzten Tage vor Weihnachten. Das ist sicher keine Beobachtung, die nur er macht. Er ist dabei Pendler zwischen der Großstadt Leipzig und der ländlichen Idylle des Delitzscher Ortsteils. Außerdem ist er Dienstältester im Leipziger Stadtrat, er gehört zu den Gründern der SPD Leipzig in den Zeiten der friedlichen Revolution.

Chancen auf Modellregion

Bei der Seniorenweihnachtsfeier in dieser Woche konnte er diesmal nicht dabei sein: Es gab eine außerordentliche Ratssitzung. Der Nahverkehrsplan stand auf der Tagesordnung. Die zu erwartende stundenlange Debatte hätte das Programm der regulären Sitzung überfordert. Ihn freut das Ergebnis: „Es gab eine große Mehrheit für die Gesamtvorlage. Grundsatzfragen wie das 365-Euro-Ticket sind dabei, sodass die Chance besteht, dass wir den Zuschlag als Modellregion erhalten, dass wir das Geld bekommen, um in moderne Straßenbahnen zu investieren und das höhere Nutzeraufkommen zu bewältigen.“

Christian Schulze vor dem Neues Rathaus in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Diskussion über Kommunalpolitik im Seniorenheim

Am Dienstort wird sein kommunalpolitisches Engagement durchaus wahrgenommen. Manchmal sind Angehörige von Heimbewohnern aus Leipzig da, die dann mit ihm den Standort einer neuen Schwimmhalle diskutieren. Als es damals um den Tunnelbau ging, wurde er auch von Delitzschern angesprochen. Die bezweifelten durchaus an Sinn und Zweck der Unternehmung, die Schulze befürwortete. „Heute fahren sie gern mit der S-Bahn nach Leipzig.“

Tradition in der Vorweihnachtszeit

In der Vorweihnachtszeit ist Programm auch im Seniorenzentrum angesagt. „Wir haben Traditionen“, so Schulze, der die Leitung hier 1998, zwei Jahre nach Eröffnung des Neubaus, übernommen hat. Schulze-Delitzsch-Männerchor und der Frauenchor, die Musikschule Ostwaldt aus Leipzig spielte, das Krippenspiel steht an.

Besuch aus Palermo und Wroclaw

Christian Schulze stammt aus einem Ostberliner Pfarrhaus. Sein Kinderspielplatz lag gleich an der Berliner Mauer. Das hat geprägt. Er freut sich über die Möglichkeiten, die seine nun erwachsenen Kinder heute haben. Er brachte zwei, seine Frau drei mit in die Beziehung. Und der Nachwuchs kommt zu Weihnachten aus allen Himmelsrichtungen. Einer der Söhne ist in Zürich Bauingenieur, eine Tochter ist in Palermo zum Erasmus-Semester, die andere in Wroclaw. Die älteste Tochter kommt mit der Enkelin aus Leipzig. Aber das kleinste Enkel wurde am 3. Oktober in Stockholm geboten, dieser Zweig der Großfamilie plant den Besuch in Leipzig erst im Frühling.

Die anderen kommen am ersten Weihnachtsfeiertag zusammen. Am Heiligabend hat Christian Schulze dafür nicht wirklich Ruhe. Er hat Chorverpflichtungen: „Ich muss bei zwei Christvespern singen.“

Von Heike Liesaus