Zwischen Kyhna und Doberstau: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 4 wurde am frühen Montagnachmittag ein Autofahrer schwer verletzt. Der Peugeot-Fahrer war von Kyhna kommend in Richtung Doberstau unterwegs, als es gegen 13.30 an einer Kreuzung zu einem Zusammenstoß mit einem Lkw kam.

Der Laster kam aus Richtung Klitschmar und fuhr in Richtung Zschernitz. Möglicherweise hatte der Lkw-Fahrer dann die Vorfahrt nicht beachtet – an der Stelle befindet sich in seiner Richtung ein Stoppschild.

Der verletzte Peugeot-Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug wurde völlig zerstört.

