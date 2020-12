Delitzsch

Schüler verbringen einen Großteil ihres Tages an den Bildungseinrichtungen – im Normalfall. Seit 14. Dezember heißt es Homeschooling statt Präsenzunterricht. Gregor Härter, Schulsozialarbeiter an der Artur-Becker-Oberschule in Delitzsch und beim DRK-Kreisverband Delitzsch angestellt, ist auch während dieser Zeit ansprechbar, wenn es zu Problemen kommt.

Herr Härter, was bedeutet der erneute Lockdown aus Ihrer Sicht für Kinder und Jugendliche?

Er bedeutet, dass psychosoziale Grundbedürfnisse der Kinder, wie beispielsweise Kontakt mit Gleichaltrigen, nicht immer erfüllt werden können beziehungsweise geschaut werden muss, wie sie dennoch möglich sind. Es geht dabei vorrangig um Freude, Sinn und Anerkennung. Die meisten Eltern, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, arbeiten aktuell noch. Kinder lösen also am Vormittag selbstständig Schulaufgaben, was sie nicht unbedingt mit Freude erfüllt und am Nachmittag ist für sie auch nicht viel Spaß zu holen. Dieses hohe Maß an Selbstverantwortung bekommen viele gut hin und verstehen den Sinn dahinter, auch wenn es immer heißt, die Kinder älterer Generationen seien disziplinierter gewesen. Ich habe aber das Gefühl, dass sie auch heute sehr anpassungsfähig sind.

Gibt es einen Unterschied zwischen den Jüngeren der 5. und 6. Klasse und Jugendlichen, die schon eher wissen, wie die Oberstufe läuft?

Aus pädagogischer Sicht wird eingeschätzt, dass Kinder ab zehn Jahre sich ungefähr für zwei Stunden selbst beschäftigen können. Ab dem zwölften Lebensjahr können sie auch schon einen Nachmittag allein zu Hause sein und wissen, was sie zu tun haben – so lange es in einem geschützten Umfeld stattfindet. Dazu gehört auch, dass Eltern Rückkehrzeiten angeben und diese dann auch einhalten.

Nun können bereits Erwachsene kaum abschätzen, welche Folgen die Pandemie haben wird. Wie kommen Kinder mit der Situation zurecht?

Die ganze Situation ruft bei Kindern und Jugendlichen wie auch bei Erwachsenen Ängste hervor. Wir wissen nicht vollkommen, welche Auswirkungen sie haben wird. Kinder können die Lage aufgrund geringerer Lebenserfahrung noch weniger einordnen. Sie haben aber trotzdem ein gutes Gefühl, dass es keine normale Situation ist und versuchen, ihre Eltern nicht zusätzlich zu belasten.

Wie ist es für die Abschlussklassen: Sie hatten in diesem Jahr vergleichsweise wenig Schule, sollen aber dennoch bald ihre Prüfungen schreiben und sich bewerben. Kommen diese zu Ihnen als Schulsozialarbeiter?

Das ist eine schwierige Situation. Für die jetzigen Abschlussklassen war bereits die neunte Klasse ungewöhnlich. Es ist ja ohnehin eine spannende Zeit: sie wechseln vom geschützten Raum Schule zu einem Berufsumfeld und müssen sich auf eine neue Lebensphase einstellen. Jetzt kommen noch einmal gesellschaftliche Ängste wie die Prognosen des Arbeitsmarktes hinzu.

Zur Person Gregor Härter (33) arbeitet seit 2018 an der Delitzscher Artur-Becker-Oberschule, an der aktuell etwa 500 Kinder lernen, als Schulsozialarbeiter. In Delitzsch gibt es sie an den beiden Oberschulen, der Förderschule, dem Gymnasium und der Grundschule am Rosenweg. Die meisten sind dabei beim DRK Kreisverband Delitzsch angestellt. Das wurde extra so eingerichtet, damit kein Interessenkonflikt zwischen Arbeitnehmer und Schule auftreten kann.

Kamen nach dem ersten Lockdown die gleichen Kinder und Jugendlichen zu Ihnen wie davor oder waren auch neue Gesichter darunter?

Es gab auch neue Gesichter, aber grundsätzlich keinen vermehrten Zulauf. Viele wollten die Lage bei sich Zuhause nur einmal besprechen und ihre Erfahrungen loswerden.

Kontakte finden nun nicht mehr auf dem Schulhof sondern im Internet statt. Wie funktioniert Schulsozialarbeit jetzt überhaupt?

Es gibt eine höhere Barriere der Kontaktaufnahme. Daher müssen mehrere Möglichkeiten angeboten werden. Unter Zustimmung der Eltern und Kinder kann die Telefonnummer erfragt und gezielt angerufen werden. Auch über die Online-Plattform LernSax kann zu bestimmten Zeiten Kontakt aufgenommen werden. Dazu habe ich meine berufliche Mobilnummer und E-Mailadresse hinterlegt. Das sind Kanäle, die ohnehin schon bestehen. Sie müssen nur intensiver gepflegt werden.

Wie oft wurde das Angebot bisher genutzt?

Ich habe mehr zu tun als im ersten Lockdown. Bestehende Kontakte kann ich jetzt besser aufrecht halten. Auch Eltern melden sich, weil sie mit der Situation überfordert sind.

Ist die Situation für Schüler, die in Delitzsch wohnen, noch einmal eine andere als für solche, die beispielsweise in Werlitzsch (Gemeinde Wiedemar) leben? Dort ist das Kontaktangebot ja ohnehin begrenzt.

Ich habe keinen direkten Vergleich. Glaube aber, dass es keinen großen Unterscheid macht, weil die Kinder zu Hause sind. Es sollten sich aktuell ohnehin so wenige Personen wie möglich treffen. Das eint die Kinder.

Was können Jugendliche tun, um die Zeit gut zu überstehen?

Ich glaube, ein eigener Garten oder großes Grundstück ist aktuell ein absoluter Gewinn. Ich habe von Kindern gehört, dass ihnen die Bewegung fehlt. Wenn mir schon Jugendliche sagen, dass sie keine Lust mehr haben, fernzusehen oder zu zocken und sie nicht mehr wissen, was sie auf Netflix schauen sollen, dann sitzen sie schon echt lange. Sinnvoll wäre, sich eine Tagesstruktur zu geben. Weiter eignet sich, Tagebuch zu schreiben, Fotos zu machen oder TikTok-Videos für Besonderheiten des Tages zu erstellen. Der Kontakt zu Freunden darf nicht fehlen. Das kann über Whatsapp erfolgen, aber mit einer zeitlichen Begrenzung. Wenn Kinder acht Stunden täglich chatten, ist das zu viel.

Und Eltern?

Für Eltern ist wichtig, sich die Ängste der Kinder anzuhören, auch wenn sie im Vergleich zu den eigenen trivial erscheinen mögen. Eltern sollten zudem so viele Kontaktangebote wie möglich unterbreiten, beispielsweise zu einem Spieleabend, auch wenn Kinder das manchmal ablehnen. Das ist in Ordnung.

