Zwischen Pröttitz und Kletzen: Bäume fallen für Naturschutz

Das idyllische Bild an der ehemalige Kleinbahnstrecke Krostitz/Rackwitz ist gestört. Bäume und Sträucher am Rande sind gefällt oder stark abgeschnitten. „Meine Bilder zeigen den Weg zwischen Pröttitz und Kletzen im Jahr 2018“, schreibt die Leserin. Sie will anonym bleiben, aber der heutige Anblick, den sie ebenfalls aufgenommen hat, entsetzt sie. Er zeigt kahle Stümpfe. Nur ein Stamm, an dem ein Vogelhaus hängt, ragt heraus. „Wir haben doch rund um Kletzen, Hohenossig, Pröttitz kaum Möglichkeiten, die Natur zu genießen, sind wir doch arg gebeutelt durch die Bundesstraße und den Fluglärm.“ Gerade in den aktuellen Zeiten erschien der Weg als Oase, die morgens mit Vogelgezwitscher und leuchtenden Birkenstämmchen empfing.

Verjüngung des Bestands

Aber all das soll dem Naturschutz dienen. Gemeinderat Dirk Mansfeld (CDU) weiß darüber Bescheid. Bereits im vorigen Jahr gab es Aufregung rund um den Weg. Denn das Projekt läuft unter Regie des Landkreises und ist auf drei Jahre angelegt. Der Bestand soll verjüngt werden. Nur so lässt sich die Hecke als Hecke erhalten. Alle strauchartig wachsenden Gehölze werden in Intervallen von 8 bis 10 Jahren „auf Stock“ gesetzt, sodass sie wieder buschig durchtreiben können, um ihre Schutzfunktion zu erfüllen. Denn werden Bäume groß und werfen Schatten, verkahlt der Bestand darunter, finden Vögel und anderes Getier weniger Schutz. Es wird jeweils abschnittweise geschnitten, damit sich die Tiere ins jeweils unberührte Areal zurückziehen können. Auch wenn es derzeit erschreckend aussieht: Es soll wieder grün werden am Kleinbahnweg.

Von Heike Liesaus