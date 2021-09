Zwischen Wellaune und Reibitz: Wolf von Auto überfahren

Wellaune

Aufregung am Donnerstagvormittag. Ein Rentner aus Pristäblich war kurz vor zehn Uhr mit seinem Pkw Ford auf der B 183 a von Wellaune (Stadt Bad Düben) aus in Richtung Reibitz unterwegs. Im Waldgebiet Prellheide, kurz vor dem Forsthaus, rannte plötzlich vom rechten Fahrbahnrand ein Tier auf die Fahrbahn. Es wurde vom Fahrzeug frontal erfasst und sofort getötet. Beim genauen Hinschauen entpuppte sich das Tier als etwa einjähriger Wolfsrüde.

Behörden informiert

„Das ist ein ganz normaler Unfallvorgang, den wir als Polizei aufnehmen. Die Behörden wurden informiert und der Wolf wird später von den zuständigen Stellen abgeholt“, erklärte Polizeihauptkommissar Tom Kallenbach vom Polizeiposten Bad Düben. Am Fahrzeug entstand ein mittlerer Sachschaden in Frontbereich.

Wolf nach Berlin gebracht

Von dem Unfall wurde auch die Fachstelle Wolf vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Nossen bei Dresden informiert, die noch am Unfalltag weitere Maßnahmen einleitete. „Immer bei einem Totfund eines Wolfes, egal ob natürlich oder bei einem Unfall, wird von uns ein Gutachter hingeschickt, der das Tier in Augenschein nimmt“, sagte Sandra Schwindl von der Fachstelle.

Das Fahrzeug, das den Wolf anfuhr, wurde im Frontbereich beschädigt. Die Unfallstelle wurde durch die Polizei abgesichert. Quelle: Steffen Brost

Der Wolf wurde noch am selben Tag an das Leibnitzinstitut für Zoo- und Wildtierforschung nach Berlin gebracht, wo er genauer untersucht wird. Dabei sollen weitere Erkenntnisse gesammelt werden, wo das Tier herstammt.

Dass Wölfe auch in Nordsachsen inzwischen heimisch sind, ist aber kein Geheimnis mehr. Auch wenn man die scheuen Tiere nur selten zu Gesicht bekommt. Ein Indiz dafür, dass der Wolf durch die Wälder streift, sind auch die zunehmenden Verkehrsunfälle.

Von Steffen Brost