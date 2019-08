Zwochau

Ihre Namen ähneln sich. Und ihre heutige touristische Bedeutung für die jeweilige Region ist schon fast vergleichbar. Was für die Potsdamer die Glienicker Brücke, die als ein Schauplatz des Kalten Krieges in die Geschichtsbücher einging, ist für die Zwochauer die Brücke über den Gienickenbach.

Der Zwochauer Mühlenverein half aus

Ganz ohne Mühe ging es nicht in Zwochau, erinnert sich Jürgen Hey. Denn als der zu dieser Zeit noch eigenständige heutige Wiedemarer Ortsteils im Zuge des Neubaus der südlichen Start- und Landebahn des Flughafens Leipzig-Halle einige Ausgleichsmaßnahme erhielt, „wurde die ortsnahe Brücke über die Gienicke zum anfänglichen Problem“, schaut Hey auf die Jahre von 2005 bis 2007 zurück.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterhält sich im Jahr 2014 bei den Dreharbeiten zum Film "Bridge of Spies" am Filmset an der Glienicker Brücke in Potsdam (Brandenburg) mit Regisseur Steven Spielberg (links) und Hauptdarsteller Tom Hanks. Quelle: dpa

Neben dem Abriss der ehemaligen Milchviehanlage im Jahr 2007, sei ein Jahr später der frühere Wiesenweg zwischen Zwochau und Grabschütz entlang des Gienickenbaches als Rad- und Fußweg zum Naherholungsgebiet am Werbeliner und Zwochauer See hergerichtet worden. „Die Eisenkonstruktion der alten Brücke war arg in die Jahre gekommen und die Reparatur nicht mehr lohnenswert“, sagt Hey. Eine erste Lösung habe die Gemeinde Zwochau mit Hilfe des örtlichen Mühlenvereins gefunden. Starke Eichen-Balken der alten „Döbler Mühle“ am Sportplatz, die gerade abgerissen wurde, konnten als „Tragkonstruktion“ bereitgestellt werden. „Fleißige Hände komplettierten die Brücke und im Sommer 2009 konnte das Provisorium für den direkten Zugang zu den Seen freigegeben werden“, sagt Hey.

Neubau ersetzt das Provisorium

Die Brücke ermöglichte in den vergangenen zehn Jahren nicht nur die Querung des Bachlaufes, „sie war auch oft Treffpunkt für Spaziergänge oder Radtouren“, betont der Zwochauer. Im vergangenem Jahr wurde sie durch einen Neubau ersetzt.

See-Koordinator für den Nordraum Leipzig, Eckhard Müller, Wiedemars Bürgermeisterin Ines Möller (parteilos), sowie Michael Riechert, LMBV-Projektmanager (von rechts), weihten die neue Fußgängerbrücke über den Gienickenbach nahe des Zwochauer Sees im Dezember 2018 ein und gaben sie für die Nutzung frei.

Von Mathias Schönknecht