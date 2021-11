Zwochau: Neuer Wohnkomplex soll im Einklang mit Gasthof „Zur Kugel“ stehen

Zwochau/Leipzig

Diese Frage beschäftigt aktuell die Zwochauer: Darf die verfallene Scheune schräg gegenüber dem Gasthaus „Zur Kugel“ zum Wohnhaus umgebaut werden? Nachdem das Vorhaben der Grundbesitz Leipzig GmbH bereits in der Oktobersitzung des Wiedemarer Gemeinderats besprochen wurde, lockte der Punkt erneut zahlreiche Einwohner in die Sitzung, die im November zudem im Feuerwehrgerätehaus des Wiedemarer Ortsteils stattfand. Dafür hatte die Gemeindeverwaltung um Bürgermeister Steve Ganzer (CDU) am Donnerstag den Geschäftsführer des Leipziger Investors, Hubert Kretschmar, eingeladen.

Einwohner fürchten um ihr „kulturelles Zentrum“

Die Sorge der Zwochauer: Der Betrieb des traditionellen Gasthofs an der Leipziger Straße könnte durch die neuen Anwohner eingeschränkt werden, weil die sich durch laute Feierlichkeiten gestört fühlen könnten. Sie fürchten um das „kulturelle Zentrum“ ihres Dorfes.

Den Punkt versuchte Kretschmar zu entkräften. Sein Unternehmen habe das Grundstück vor vier Jahren gekauft, jetzt gehe es in die konkrete Planungsphase. Ursprünglich sei vorgesehen gewesen, die gesamte Fläche, also auch den Innenhof, zu bebauen. Von dieser „Verdichtung“, wie Kretschmar es nannte, werde aber abgesehen. Der Innenhof soll für Einzelgärten und Parkflächen genutzt werden und dem „dörflichen Charakter entsprechen“.

So könnte die Scheune an der Leipziger Straße in Zwochau mit Wohnungen aussehen. Quelle: Grundbesitz Leipzig GmbH

Entscheidung steht aus

Die denkmalgeschützte Scheune soll von außen so detailreich wiederhergestellt werden, wie sie ursprünglich einmal war, sagte Kretschmar. „Das wird richtig schön“. Laut Investor sollen nur Bad und Küche in Richtung Straße und damit die Ruhe-Räume auf die abgewandte Seite gebaut werden. Zudem seine Schallschutzfenster vorgesehen.

Zudem soll eng mit der Gemeindeverwaltung abgestimmt werden, wie der Wohnbedarf gedeckt werden könne, sagte Kretschmar. Steve Ganzer fügte an, dass die Planung im Einklang mit dem Gasthof erfolge und die zukünftigen Bewohner für dessen Belange sensibilisiert werden könnten. Bisher gehe es nicht um ein ja oder nein zum Vorhaben. Es soll nur informiert werden.

Von Mathias Schönknecht