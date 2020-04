Zwochau

Bei einem Unfall nahe Zwochau wurde am Mittwochmorgen ein 61 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt. An der Kreuzung von S 1 und S 2 musste ein 54 Jahre alter Audi-Fahrer verkehrsbedingt halten. Wie die Polizei mitteilte, sei der 61-Jährige, der wie der Audi in westliche Richtung unterwegs war, dann mit einem VW Transporter aus bisher nicht geklärten Gründen auf den Audi aufgefahren. Der VW-Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Leipziger Krankenhaus gebracht werden. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 8000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

