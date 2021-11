Zwochau: Vater und Sohn bei Unfall mit Kutsche verletzt

Zwochau

Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche wurden am Sonntag in Zwochau (Gemeinde Wiedemar) ein Mann schwer und ein Kind leicht verletzt. Wie die Polizei am Montag berichtete, war gegen 13 Uhr auf einem frei zugänglichen Parkplatz an der Halleschen Straße ein Pferd mit angehängter Kutsche durchgegangen. In der Folge fielen der 47-jährige Kutscher sowie sein acht Jahre alter Sohn von der Kutsche.

Ins Krankenhaus gebracht

Der 47-Jährige musste mit schweren Verletzung von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden. Der Achtjährige verletzte sich leicht und wurde ambulant behandelt.

Das Pferd sei schlussendlich ruhig zum Grundstück seines Besitzers zurückgetrabt, so die Polizei weiter.

Von LVZ