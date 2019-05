Zwochau

Die Konsum-Filiale an der Leipziger Straße in Zwochau ist seit Anfang des Jahres dicht. Wie Bürgermeisterin Ines Möller (parteilos) mitteilt, steht die Gemeindeverwaltung aktuell mit der Konsumgenossenschaft in Kontakt, um über einen Kauf der im Eigentum des Konsums stehenden Immobilie zu verhandeln. Die Gemeinde strebe dabei einen vergleichbar niedrigen Preis an, zu dem die Genossenschaft das Gebäude erworben hatte.

Wiedemar steht mit interessiertem Lebensmitteldiscounter in Kontakt

Gleichzeitig stehe die Kommune mit anderen Märkten in Kontakt, um sich über eine mögliche Neuansiedlung zu verständigen. Einem interessierten Lebensmitteldiscounter machte die Verwaltung nun vier konkrete Grundstücksvorschläge. Dieser hatte sich laut Gemeindeverwaltung zuvor für einen Standort an den Staatsstraßen ausgesprochen.

Von mhs