Zwochau

„Zur Erholung“ steht auf dem Schild am Eingang. Der Name ist hier Programm. Der Zwochauer Kleingartenverein Zur Erholung will mehr sein als nur ein Ort, an dem Tomaten, Gurken und Kürbisse gezogen werden.

Zwochau als Urlaubsort

„Ein Garten ist wie Urlaub nach der Arbeit“, sagt Jan Hütter. Der 44-Jährige hat selbst erst seit drei Jahren einen Kleingarten, seit knapp zwei Jahren schon ist er der Vereinsvorsitzende der Zwochauer Kleingärtner. Wobei die eigentlich oft keine Zwochauer sind. So wie Jan Hütter selbst. Der Handwerker pendelt mit seiner Frau Janett stets aus Leipzig in seine grüne Oase. Viele der Vereinsmitglieder tun es ihm gleich, der Kleingartenverein ist sehr beliebt bei Leuten aus der Messestadt. „Wenn man erst durch ganz Leipzig zu seinem Garten fahren muss, ist man teils schneller im Umland und kann das Grün genießen“, sagt der Kleingärtner. Zudem seien die Preise günstiger als in der Großstadt, die Parzellen zusätzlich oft großzügiger geschnitten als die in Leipziger Anlagen.

Delitzscher Kreisverband setzt auf Verjüngung

87 Gärten groß ist „Zur Erholung“, gerade einmal fünf dieser Gärten stehen leer. Das Bundeskleingartengesetz mit Regelungen zur Aufteilung von Anbau- und Erholungsflächen nimmt man auch hier wie in allen Vereinen des Kreisverbands der Kleingärtner ernst, doch genau wie sich in etlichen Vereinen die Vorstände bereits verjüngt haben und noch weiter verjüngen, wird auch hier keiner mit dem Maßband auf Kontrolltour gehen und Leute drangsalieren. Es heißt nun mal „Zur Erholung“. Die Stimmung ist gut. Jeder kennt jeden. Einmal monatlich trifft man sich zum Arbeitseinsatz, um zum Beispiel die breiten Wege und den großzügigen Parkplatz weiter so gut in Schuss zu halten. Arbeit fühlt sich dann nicht nach Arbeit an. „Wir haben hier viele Freunde und Bekannte, es ist ein bisschen wie eine Familie“, schmunzelt Jan Hütter. Die Gartenanlage in Zwochau sei selbst ein bisschen wie ein Dorf.

Weg nie bereut

Der „Dorfvorsteher“ zu sein, das hat der Leipziger bislang nie bereut. Er tue es aus Überzeugung, gleichwohl es auch mal Stress bedeutet. Und wie so viele Ehrenämter sei auch die Arbeit in einem Kleingartenverein oft unterschätzt. „Man macht eigentlich alles von Juristerei bis Psychologie“, erzählt der Vereinschef. Viel Bürokratie und Papierkram sind also zu bewältigen. Aber er macht es gerne. Erholung hat er ja dennoch genug.

Von Christine Jacob