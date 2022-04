Zwochaus Mühle lädt am Sonntag ein

Nordsachsen

Das erste April-Wochenende steht bevor und für den Verein Mühlenregion Nordsachsen gibt es da eigentlich einen festen Termin – die offizielle Eröffnung der Mühlensaison. Seit Corona aber ist vieles anders. Heißt konkret: Die neue Saison startet zwar – die zentrale Veranstaltung, die diesmal an der Mühle Kräger in Laußig stattfinden sollte, wird es aber nicht geben.

Deutscher Mühlentag 2022 soll stattfinden

Verein und Mitglieder blicken erneut auf eine ungewisse Saison, für die anders als die beiden Jahre zuvor aber zumindest wieder einiges geplant ist. So der Deutsche Mühlentag am Pfingstmontag. 2020 und 2021 hatte der Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung als Hauptveranstalter das Großereignis wegen der Corona-Pandemie bundesweit abgesagt. 2022 – so ist der Stand jetzt, soll dieser stattfinden.

„Die zentrale Eröffnungsveranstaltung in Nordsachsen ist in Beilrode geplant. 2014 fand an der Holländerwindmühle zuletzt die Auftaktveranstaltung statt“, so Geschäftsführerin Andrea Heyn. Unter welchen Bedingungen dann was und wie überhaupt möglich ist, welche der 29 Mühlenstandorte überhaupt öffnen können, ist derzeit noch unklar und gestaltet Planung und Vorbereitung für alle Beteiligten schwierig. Die Hygiene- und Abstandsregeln, die sicher weiter gelten werden, stellen die Mühlenbesitzer vor zusätzliche Herausforderungen. Die Mühlen sind von ihrer Bauweise sehr eng, die Personenanzahl, die gleichzeitig rein kann, eh schon begrenzt.

Erste Termine für die Mühlensaison in Nordsachsen stehen fest

Noch nicht sicher ist zudem, inwieweit die Mühlen wieder regelmäßig immer am ersten Wochenende des Monats zu Führungen und Besichtigungen einladen. „Das wird sicher von der aktuellen Lage abhängig sein“, so Andrea Heyn. Fest stehen aber die ersten Termine an der Obermühle – am 16. April lodert hier das Frühlingsfeuer, am 1. Mai soll das Mühlen-Café erstmals und ab dann jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr öffnen.

Zwochauer Bockwindmühle lädt am Sonntag ein

Übrigens: Eine gewissermaßen kleine Eröffnung gibt es am Sonntag doch. Der Zwochauer Mühlenverein eröffnet seine Saison an der Bockwindmühle. Von 14 bis 17 Uhr gibt es Führungen zur Technik und Geschichte der Mühle. Für Spaß dürfte das Personen-Wiegen auf der Dezimalwaage sorgen. Die Mühle ist zudem jeweils sonntags und mittwochs ab 17 Uhr für Führungen geöffnet.

www.muehlen-nordsachsen.de

Von Kathrin Kabelitz