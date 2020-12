Delitzsch

Auch am Wochenende wird gewerkelt. Manche haben sogar ein bisschen Deko schon in den Fenstern stehen, andere stehen noch ziemlich am Anfang zwischen Beton und Baustaub. Direkt am Delitzscher Stadtpark entsteht ein neues kleines Wohngebiet. Auf dem Gelände der einstigen Stadtgärtnerei wird von den Häuslebauern fleißig gewerkelt. Vier Häuser stehen bereits, ein weiteres ist aktuell in Arbeit.

Elf neue Grundstücke

Elf neue Grundstücke entstehen so mal am Ende insgesamt am Chronist-Lehmann-Weg. Sie sind rund 960 bis 1500 Quadratmeter groß. Die Verwaltung hat darauf geachtet, dass sich ein harmonisches Bild in direkter Nähe zum Stadtpark ergibt.

Im Bebauungsplan sind unter anderem die Kubatur und die Geschosshöhen der Neubauten festgeschrieben: Die Gebäude sollen zweigeschossig und bevorzugt mit flacheren Dächern errichtet werden, die Fassaden sollen hell gestaltet werden. Insgesamt sieht man eine lockere, durchgrünte Bebauung vor.

Zügiges Bauen gewollt

Die Idee zur Entwicklung des Areals keimte schon vor vier Jahren. Seit diesem Sommer nun sind die Bauherren aktiv und arbeiten an ihren Traumhäusern. Die Käufer kommen aus Leipzig und der Region. Einerseits heißt es, will man natürlich schnell einziehen, um zum Beispiel die Miete der alten Wohnung zu sparen. Andererseits ist auch aus rechtlichen Gründen ein Ranhalten geboten, das Haus bald fertig zu bekommen. Mit dem Grundstückskauf verbunden ist eine Bauverpflichtung, wonach innerhalb von zwei Jahren nach Eintragsänderung im Grundbuch möglichst ein bezugsfertiges Wohnhaus errichtet sein muss. Dieses Verfahren hatte die Stadtverwaltung Delitzsch bereits bei anderen Grundstücken wie denen in der Laueschen Straße im Osten der Stadt angewendet, um Spekulationskäufe zu unterbinden, bei denen die Areale nur weiterverkauft werden sollen.

