Im Jahr „1976 musste Emma Henze erleben, wie der Ort ihrer Kindheit verschwand. Elf Jahre später jene Heimat, in der sie den größten Teil ihres Lebens verbrachte“, schreibt der Bitterfelder Buchautor Peter Hoffmann in den Nachbemerkungen seines neusten Werkes „Ein Leben in Seelhausen“.

Peter Hoffmann: Ein Leben in Seelhausen. Dorise-Verlag. Erfurt. 55 Seiten. ISBN 978-3-946219-47-7. Quelle: Verlag

Vom Eisenbahner zum Schriftsteller

In dem Buch, das Anfang Juli erschienen ist, zeichnet Hoffmann, Jahrgang 1956, nicht nur das Leben einer Frau nach, die ihr Zuhause aufgrund des Braunkohleabbaus zweimal verlassen musste. Der Autor will auch das Leben drumherum in den früheren Orten festhalten. An diese Dinge werde sich sonst niemand mehr erinnern, sagt er.

Hoffmann war zu „DDR-Zeiten“, wie der heute in Friedersdorf (Gemeinde Muldestausee) lebende Schriftsteller sagt, zunächst Eisenbahner – absolvierte die Ausbildung in Delitzsch. Nach einem Fernstudium am Literaturinstitut Leipzig wurde er selbstständiger Schriftsteller.

Erinnerungen an das Leben in und um Seelhausen

1986 habe Hoffmann den „Tipp“ bekommen, dass eine 90-jährige Frau, die in Paupitzsch geboren wurde und nach Seelhausen heiratete, ihr Haus 1987 aufgrund des Braunkohletagebaus verlassen musste. Umgehend habe er sich mit Emma Henze getroffen und ihre Geschichte aufgeschrieben.

Dann lag das Manuskript erst einmal in der Schublade, sagt Hoffmann, bis er von den Löbnitzer Landfrauen angesprochen wurde und einen Vortrag über abgebaggerte Orte halten sollte.

Dieser sei zwar coronabedingt ausgefallen, das Buch, das unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Delitzscher Museum im Barockschloss entstand, setze er dennoch um. Die geschilderte Lebensgeschichte ruft Erinnerungen bei ehemaligen Bewohnern von Paupitzsch und Seelhausen wach, sagt Hoffmann. Und es soll anderen die menschliche Seite des Braunkohleabbaus näher bringen.

Von Mathias Schönknecht