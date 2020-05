Zwochau: DJ Daniel van Evens über seinen Chart-Erfolg und die Kehrseite

Zwochau

„Come Closer“, so heißt die Single, mit der Daniel van Evens im Oktober des Vorjahres in die deutschen Musikcharts eingestiegen ist. Und die Resultate des Zwochauers können sich durchaus sehen lassen: Platz 85 der Deutschen DJ-Playlist und in den Top 100 auf Platz 47, dazu in den Hot 50 auf dem38. Rang. Jetzt plant der 30-Jährige, der bürgerlich Daniel Kummer heißt, den nächsten Song.

Gewinnspanne zu gering

„Ich hatte viele Gigs dadurch, die Gage konnte ich auch etwas steigern“, erzählt der DJ. Bis zu den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie stand der Zwochauer auf fast allen Bühnen in Delitzsch und Umgebung, auf zahlreichen Flyern wurde sein Auftritt bereits angekündigt. Doch seither befindet sich die Branche in der Zwangspause. Und die Erfolge werfen auch Schatten.

Der Zwochauer Daniel Kummer alias Daniel van Evens hat im Jahr 2019 seinen ersten Plattenvertrag unterschrieben und veröffentlichte im Oktober seine erste Single „Come Closer“ über das Plattenlabel „tb media“. Quelle: privat

Von diesen „Chart-Listen“ gibt es bis zu 100 – in jeder Variante, sagt Kummer. „Aber große Plattenfirmen und Radios interessieren sich nur für die ’Air-Play-Charts’, quasi die größte Liste von allen.“ Im Ballungsgebiet Leipzig-Halle habe Kummer so zwar eine sehr gute Resonanzen erhalten. „Nur kam ich nicht darüber hinaus“.

Er habe aktuell zudem nur wenige Möglichkeiten, den Song zu promoten. Und obwohl das Lied gut angekommen sei, habe es aktuell nur ein Zehntel der Investitionssumme eingespielt. Die Gewinnmargen beispielsweise des Musikstreamingdienstes Spotify seien viel zu klein, sagt Kummer.

Pläne für die Zeit danach

Neben anderen Veranstaltungen musste auch eine geplante Open-Air-Party am Alten Ziehwerk ausfallen. Der Musiker hatte dazu bereits verschiedene Künstler aus Delitzsch und der Region gebucht, „um diese lokal voranzubringen. Und ich habe wie alle anderen keine Gigs, sagt Kummer, „aber die Zeit kommt ja wieder.“ Auch die Veröffentlichung einer „Cover-Nummer“ ist dann geplant, verrät der DJ.

Der Zwochauer DJ Daniel van Evens alias Daniel Kummer plant nach dem ersten Charterfolgen im Vorjahr seinen nächsten Song. In der Zwischenzeit feierte er seinen 30. Geburtstag. Quelle: privat

Aktuell stehe er vor allem über die sozialen Netzwerke mit den Menschen in Kontakt, die regelmäßig auf seine Veranstaltungen kommen. Anfang Mai überraschte ihn beispielsweise eine Freundin zum 30. Geburtstag mit einem Kuchen in Form eines Mischpultes. Und auch für die Familie blieb etwas mehr Zeit übrig, sagt Daniel Kummer.

Von Mathias Schönknecht