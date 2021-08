Potsdam

Am 2. Februar 1979 um 2 Uhr früh stellt der Chefarzt der Potsdamer Poliklinik einen Totenschein auf „unbekannt“ aus. Als Todesursache hält der Arzt fest: „Schussverletzung im Thoraxbereich“. Der Tote ist Wladimir Iwanowitsch Odinzow, ein 18-Jähriger sowjetischer Soldat aus der Garnison Elstal.

Odinzow gilt als 140. Maueropfer – nicht, weil er der letzte Tote des mörderischen Grenzregimes war, sondern weil sein Fall erst vor wenigen Jahren von dem Historiker Hans-Hermann Hertle vom Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) rekonstruiert worden war.

Am Mittwoch, zwei Tage bevor sich der Bau der Berliner Mauer zum 60. Mal jährt, wird dieses 140. Opfers gedacht. Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedkte und Maria Nooke, die Aufarbeitungsbeauftragte des Landes, werden eine Gedenk-Stele enthüllen. Sie wird unweit des Tatortes stehen, dort wo die Straße aus Seeburg (Havelland) auf die Bundesstraße B2 und die Berliner Stadtgrenze trifft.

Wladimir Odinzow wurde, nach allem, was der Historiker Hertle über den Fall aus Stasi-Unterlagen und Akten der Volkspolizei ausgewertet hat, Opfer einer folgenschweren Verwechslung. Der Fall wirft bis heute einige ungeklärte Fragen auf.

Wollte der sowjetische Soldat nur ein Bier trinken?

Am 1. Februar gegen 23 Uhr verließ der junge Soldat die Kaserne, weil er im zehn Kilometer entfernten Seeburg ein Bier trinken wollte. In Seeburg selbst schieben in dieser Nacht Volkspolizisten Wache.

Sie sollen die Augen offen halten, ob sich jemand der nur einen Kilometer entfernten Staatsgrenze nähert, weil seit einem Tag ein russischer Soldat der Einheit Lynow in Luckenwalde (Teltow-Fläming) abgängig ist. Tatsächlich spaziert kurz nach Mitternacht Wladimir Odinzow über die Seeburger Dorfstraße – und wird von den Polizisten aufgefordert, stehen zu bleiben.

Zwei Vopos sind die einzigen Augenzeugen

Sie halten ihn für den fahnenflüchtigen Soldaten aus Luckenwalde. Was nun geschieht, ist nicht ganz klar. Die einzigen Augenzeugen laut Akten sind die beiden Volkspolizisten. Sie rufen „Stoj, Kamerad“, doch Odinzow läuft ihren Angaben zufolge davon. Schließlich feuert ein Polizist eine Salve aus seiner Kalaschnikow ab. Odinzow bricht zusammen und stirbt.

Ob es sich so zugetragen hat und sich der Soldat den Anweisung der Wachposten widersetzt hat, daran bestehen einige Zweifel. Ihren Angaben zufolge rannte Odinzow Richtung Staatsgrenze. Laut Tatortskizze des Kriminalistischen Instituts der Volkspolizei rannte er aber vielmehr zurück in die Richtung, aus der er gekommen war – also weg von Berlin.

Viele offene Fragen

Hatte Wladimir Odinzow vielleicht vorgehabt, über die Mauer nach Westberlin zu fliehen? Oder wollte er nur ein Bier trinken? Die Gaststätte jedenfalls hatte laut Akten an diesem Tag Ruhetag. Wenn einer fliehen will – spaziert er seelenruhig über die Dorfstraße? Auf diese Fragen haben die Forscher keine Antworten gefunden.

Zwischen 2005 und 2009 haben Maria Nooke und Hans-Hermann Hertle die Zahl der Mauertoten systematisch erforscht. Nach ihrer Zählung fielen 136 Menschen der Mauer zum Opfer, darunter sind hauptsächlich Flüchtlinge, aber auch einige Grenzer sowie mehrere Kinder, die in Berlin-Kreuzberg in die Spree fielen und ertranken, weil sie wegen des Grenzregimes nicht gerettet werden konnten.

„Odinzow war damals nicht bekannt“

Maria Nooke, Brandenburgs Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur. Quelle: Jörg Carstensen/dpa

„Wir haben im Forschungsprojekt alle bis dahin bekannten Verdachtsfälle von den unterschiedlichen bestehenden Listen geprüft und zusätzlich eigene Recherchen vorgenommen. Wladimir Odinzow war damals nicht bekannt“, erinnert sich Maria Nooke an den Fall.

Durch Zufallsfunde in Stasi-Akten und Hinweisen von Forschungskollegen gingen Nooke und Hertle weiteren Fällen nach. Vier dieser Verdachtsfälle, darunter Odinzow, haben sich bestätigt.

Nooke: „Es kann noch weitere Fälle geben“

Maria Nooke schließt nicht aus, dass die Zahl der identifizierten Mauertoten weiter steigen wird. „Zum Ende des Forschungsprojektes hatten wir meiner Erinnerung nach etwa 25 Verdachtsfälle“, sagt sie. Es waren Fälle ohne aussagekräftige Akten, auf deren Grundlage man hätte entscheiden können, ob es sich um Maueropfer handelt – also um Todesfälle, die in einem Zusammenhang mit dem Grenzregime stehen. „Zu keinem dieser Verdachtsfälle sind seitdem Akten aufgetaucht“, sagt Nooke. Das kann sich aber noch ändern. „Es ist nicht auszuschließen, dass es weitere Fälle geben kann.“

Nur 22 Stunden nach der Erschießung von Wladimir Iwanowitsch Odinzow in Seeburg wird der abgängige Soldat, nach dem eigentlich gefahndet worden war festgenommen – in Merzdorf bei Baruth/Mark.

Von Torsten Gellner