Vinfast statt Tesla? Mecklenburg-Vorpommern arbeitet nach Informationen dieser Zeitung an einer milliardenschweren Ansiedlung. Ein Unternehmen aus Vietnam will E-Autos bauen – bereits ab 2024. Es geht um fast 7000 Jobs. Was bekannt ist und welcher Standort die besten Aussichten haben könnte.

Wie Tesla in Brandenburg - 6400 Jobs, Milliarden-Investment: Mecklenburg-Vorpommern will E-Autobauer aus Vietnam im Land

