Saarmund

Das ist die Geschichte von Wassim Naofal, der in Saarmund ein Bistro betreibt, 2018 Maria Galaviz heiratete und jetzt um seine Frau kämpft. Sie soll aus Deutschland ausreisen und zurück nach Mexiko fliegen. Das hat die Mexikanerin schriftlich: Die Ausländerbehörde forderte sie auf, in der Corona-Zeit auszureisen.

Wassim Naofal versteht nicht nur deshalb die Welt nicht mehr. Seine Frau hat bereits eine Steuer- und eine Sozialversicherungsnummer, er zahlt Steuern für sie, eine Aufenthaltserlaubnis bekommt sie aber nicht. Man könnte das auch so übersetzen: Das Finanzamt hat die Heirat anerkannt, die Ausländerbehörde offenbar nicht. „Die Behörden denken vielleicht, es ist eine Scheinehe. Aber das ist es nicht. Sie ist meine Frau, wir wollen zusammenbleiben“, sagt er. Er würde sie auch nicht allein zurückfliegen lassen. „Sie ist in ihrem Land nicht sicher.“ In Mexiko soll sie bei ihrem früheren Mann häusliche Gewalt erlebt haben.

Ausländerbehörde besteht auf eine Ausreise

Die Ausländerbehörde besteht darauf: Maria Galaviz soll nach Mexiko ausreisen, um dort einen Aufenthaltstitel für Deutschland zu erwirken. Mit ihrem Fall war wegen eines Wohnortwechsels des Paares sowohl die mittelmärkische als auch die Potsdamer Ausländerbehörde betraut. Der Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis wurde abgelehnt, weil die „gesetzlichen Anspruchsgrundlagen von Frau Galaviz nicht erfüllt worden sind“, teilte die Ausländerbehörde Potsdam-Mittelmarks mit.

Grundsätzlich sei es so, „dass ein Ausländer, der sich längerfristig in Deutschland aufhalten möchte, mit einem entsprechendem Visum einreisen“ und zumindest einfache Sprachkenntnisse haben muss. Mexikanische Staatsbürger seien für einen Aufenthalt bis zu 90 Tagen von der Visumspflicht befreit, der längerfristige Aufenthalt erfordere jedoch ein nationales Visum, welches vor der Einreise durch die Auslandsvertretung erteilt wird, heißt es in der Stellungnahme.

„Eheschließung führt nicht zu einem Ausreisehindernis“

Zwar könne ein Aufenthaltstitel ausnahmsweise auch im Bundesgebiet eingeholt werden. Die Voraussetzungen dafür seien in dem Fall aber nicht erfüllt, teilte die Behörde mit und verweist auf eine Änderung im Paragrafen 39 der Aufenthaltsverordnung, durch die der Gesetzgeber „gerade die Fälle der sogenannten Dänemark-Ehe von einer Anwendung ausschließen wollte“. Aus Sicht der Ausländerbehörde führe die Eheschließung nicht zu einem Ausreisehindernis, weil eine „durch die Nachholung des Visumverfahrens hervorgerufene Trennung vom Ehegatten“ selbst im Lichte des Artikels 6 des Grundgesetzes grundsätzlich zumutbar sei.

Wassim Naofal befürchtet, dass es für seine Frau nach einer Ausreise nach Mexiko keine neue Chance geben wird, wieder einzureisen. Auch er verweist auf das Grundgesetz, das die Ehe besonders schützt.

„Wir haben uns getroffen und es ist passiert“

„Wir haben uns getroffen und es ist passiert“, sagt er. Sie haben sich danach geschrieben und telefoniert. Er hat sie dann aus Mexiko in die USA geholt und von dort nach Deutschland. „Wir wollten heiraten, haben in der Zeit in Potsdam und Nuthetal aber keinen Termin bekommen.“ Die Wartefrist war zu lange, sagt er. So heirateten die beiden in Dänemark, wo es schneller geht. „Wir sind nicht schwarz irgendwo hingefahren. Dänemark ist EU-Gebiet“, sagt er. Und: „Es ist doch egal, wo man heiratet. Wir gehören zusammen und nicht nach Mexiko.“ Er hat alles versucht, damit seine Frau bleiben kann. Wassim Naofal bezahlte ihr einen Deutschkurs, als es in der Potsdamer Ausländerbehörde hieß, der Sprachschein werde für eine Aufenthaltserlaubnis gebraucht. Er zog vors Verwaltungsgericht, damit sie erst einmal für drei Jahre die Aufenthaltserlaubnis bekommt, verlor das Verfahren und Geld für den Prozess. Seine Frau würde in Deutschland niemanden auf der Tasche liegen, sagt er. Sie hat einen Arbeitsvertrag, der nur noch unterschrieben werden muss.„Wir wollen zusammenbleiben und im Bistro in Saarmund zusammenarbeiten“, sagt Wassim, der gute Kost zaubern kann und als Caterer auch schon für die Brandenburger Staatskanzlei ein arabisches Buffet kreierte. „Die Leute waren nett. Ich habe das gern gemacht“, sagt er.

Er kam 1989 als Palästinenser in die untergehende DDR

Saarmunds Bistro-Betreiber kam 1989 als Palästinenser in die DDR, lebte in Berlin-Lichtenberg, bevor das Land verschwand. Seit 20 Jahren hat er die deutsche Staatsbürgerschaft. „Wenn sie fliegen muss, fliege ich mit“, sagt er. Notfalls gehe er mit ihr auch nach Kanada oder in die USA, um Ruhe zu haben. „Aber in Deutschland bin ich jetzt zuhause, hier habe ich meine Arbeit, mein Bistro, hier habe ich mir alles aufgebaut“, sagt er. In Saarmund wollen sie ihn behalten. „Wenn die Leute hören, dass seine Frau ausreisen muss, um dann wieder einreisen zu können, werden sie das gerade in Corona-Zeiten für einen Witz halten“, sagt William Böhm, Gemeindevertreter in Nuthetal und Ortsbeiratsmitglied in Saarmund.

Von Jens Steglich