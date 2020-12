Ahlbeck auf Usedom: Wie kam es zu Corona-Chaos in Reha-Klinik?

Ahlbeck

Es ist der bislang größte Corona-Ausbruch in MV: 66 Menschen sind in der „Rehabilitationsklinik Seebad Ahlbeck“ positiv auf das Virus getestet worden – 53 Patienten und 13 Mitarbeiter. Nun stellt sich die Frage, wie es zum Corona-Chaos in der Einrichtung auf Usedom kommen konnte, denn wie erst jetzt deutlich wird, hatte das Virus drei Wochen lang Zeit, sich in der Klinik – und nicht nur dort – auszubreiten.

Am Donnerstagnachmittag ordnete der Landkreis Vorpommern-Greifswald die Schließung der Klinik für Atemwegserkrankungen, Onkologie und Orthopädie an. Unser Netzwerkpartner Ostsee-Zeitung berichtet darüber. Am Tag danach ist kaum ein Mensch zu sehen. Nur auf dem Mitarbeiterparkplatz stehen ein Dutzend Autos aus der Region und dem benachbarten Polen. Das riesige Klinikgelände wirkt verwaist. So malerisch gelegen, zwischen Strandpromenade und Wald, scheinen äußerlich beste Bedingungen für eine Kur zu herrschen.

Doch ganz leer ist die Klinik gar nicht. Erst am Wochenende werden die letzten verbliebenen Patienten abreisen, teilte die Leitung mit.

Testergebnisse waren Klinik schon seit Dienstag bekannt

Wie konnte es zu dem großen Ausbruch kommen? Die Zahl der Corona-Fälle baute sich offenbar wochenlang auf, ohne dass jemand ernsthaft einschritt. Dem Gesundheitsamt waren seit dem 14. November die ersten beiden Fälle in der Klinik bekannt. Unser Netzwerkpartner Ostsee-Zeitung erfuhr erst am 21. November von diesen beiden und vier zusätzlichen positiven Testergebnissen. Am Dienstagnachmittag, den 1. Dezember, teilte der Landkreis auf Nachfrage mit, es gebe nun 21 positiv Getestete.

Was jedoch nicht mitgeteilt wurde: Bereits am Montag, den 30. November, hatte das Gesundheitsamt einen Reihentest in der Klinik durchgeführt. Die Ergebnisse lagen am Dienstagnachmittag vor und waren der Klinik auch übermittelt worden. Ergebnis: 66 positive Fälle. Die Abreisen begannen noch am selben Tag. Doch der Landkreis wartete zwei weitere Tage ab, die Öffentlichkeit darüber zu informieren und einen Belegungsstopp für die Klinik zu verfügen. Rechtlich gesehen etwas anderes als eine Schließung, die nicht durch den Landkreis vorgenommen werden kann.

Privatklinik weniger streng kontrolliert?

Warum der Landkreis Vorpommern-Greifswald nicht früher einschritt, erklärt Sprecher Achim Froitzheim so: „Bei der Reha-Klinik Seebad Ahlbeck handelt es sich um eine Privatklinik, nicht um eine öffentliche Einrichtung. Die Leitung eines solchen Hauses hat ein hohes Maß an Eigenverantwortung für Patienten und Mitarbeiter.“ Dies sei nicht mit einer Pflegeeinrichtung vergleichbar, die aufgrund der völlig anderen Ausrichtung und Struktur wesentlich strenger, nämlich durch Heimaufsicht und Gesundheitsamt, kontrolliert wird, so der Sprecher.

Allerdings: Die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf ist Mitgesellschafterin des Grundstücks, auf dem die Klinik steht und kann sich durchaus ein Bild der Lage machen. Wie Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) mitteilte, habe es auch einen engen Austausch mit der Klinikleitung gegeben: „Ich konnte mich selbst vor Ort während der im zurückliegenden Monat stattgefundenen Gesellschafterversammlung überzeugen, wie hoch die Hygienestandards in den einzelnen Häusern sind, denn die Klinik ist ja ein sehr großer Komplex. Die Geschäftsführung hat da umsichtig agiert. Und dennoch kam es zu diesem Corona-Ausbruch.“

Die Heringsdorfer Bürgermeisterin spricht von einer sehr schwierigen Situation für die ganze Gemeinde Ostseebad Heringsdorf. „Der Corona-Ausbruch in der Reha-Klinik in Ahlbeck zeigt, dass sich das Virus trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ausbreitet. Mittlerweile gibt es ja auch Fälle direkt in der Gemeinde. Corona ist also hier angekommen. Da haben wir zum Glück eine exakte Nachverfolgung der Kontakte vornehmen können. Dennoch ist unsere Gemeinde nun zu einem Hotspot geworden, denn der Inzidenzwert liegt bei über 200“, so die Bürgermeisterin.

„Schlimm und traurig, was in Ahlbeck passiert ist“

Annette Rösler, Geschäftsführerin des Bäderverbandes und Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft, in der die 60 Reha-Kliniken in MV organisiert sind, hofft, dass nun nicht alle Einrichtungen „in Sippenhaft genommen“ würden. „Das ist schlimm und traurig, was in Ahlbeck passiert ist, aber grundsätzlich sind die Hygiene-Konzepte der Kurkliniken sehr gut“, schätzt Annette Rösler ein.

Fast jede Reha-Einrichtung im Land hätte bereits ihren Corona-Fall gehabt, aber bis auf einen größeren Ausbruch in Prerow (30 Betroffene Anfang November) sei es immer gelungen, die Erkrankten zu isolieren und eine Weiterverbreitung zu verhindern: „Einige Häuser erlauben Anreise nur mit Covid-Attest“, so die Bäderverbandsgeschäftsführerin. In allen Kliniken setzten sich nun auch Schnelltests für die Patienten durch, da das Land seit vergangenem Monat die Kosten übernehme.

60 Reha-Kliniken in MV Die Reha-Branche ist für MV sehr wichtig. In den 60 Kliniken im Nordosten arbeiten etwa 5000 Menschen. Die Einrichtungen verfügen über insgesamt 10 500 Betten und haben eine große Bedeutung für die Gesundheits- und Tourismuswirtschaft. Allein im Jahr 2019 verzeichneten die Kur-Einrichtungen 3,3 Millionen Übernachtungen, die meisten Gäste stammten aus anderen Bundesländern als MV.

„Dass in Ahlbeck so lange abgewartet wurde, bevor es ernsthafte Maßnahmen gab, ist allerdings erstaunlich“, meint Annette Rösler. Im Gesundheitsministerium hat man den Fall auch genau registriert. Der Sprecher der Behörde, Gunnar Bauer, hielt sich aber mit Kritik zurück: „Die Verantwortlichkeit für den Umgang mit Ausbruchsgeschehen liegt bei den jeweiligen Gesundheitsämtern in den Landkreisen/kreisfreien Städten. Die Gesundheitsämter haben in den vergangenen Monaten bewiesen, wie verantwortungsvoll sie vor Ort agieren und alles tun, um Kontaktketten nachzuverfolgen und Neuinfektionen einzudämmen“, gab Bauer zu Protokoll.

Grundsätzlich sind die Belegungsbestimmungen in den Reha-Kliniken des Landes aktuell nicht ganz so streng wie im ersten Lockdown. Zwar sind laut Landes-Verordnung nach wie vor nur „unaufschiebbare Maßnahmen“ als Grund für die Anreise von Patienten anerkannt. Was unaufschiebbar ist, wird allerdings freier bewertet als von März bis Mai – auch um den Stau an Maßnahmen, der im Frühjahr entstand, aufzulösen.

So sind zum Beispiel jetzt Eltern-Kind-Kuren oder psychosomatische Therapien erlaubt. Das hat dazu geführt, dass alle 60 Kliniken zuletzt in Betrieb waren – im ersten Lockdown mussten etwa 25 Einrichtungen schließen, da ihnen nicht mehr genug Patienten zugewiesen wurden.

Von Cornelia Meerkatz, Juliane Schultz und Alexander Loew/OZ