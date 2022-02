Alexanderdorf

Im Kloster Alexanderdorf hat sich der Altersdurchschnitt zurzeit verändert: Eine Teilnehmerin im „Freiwilligen Ordensjahr“ (FOJ) und Postulantin Nina senken ihn. Frühmorgens raus aus den Federn, Eucharistiefeier, Frühstück, arbeiten, Mittagshore. Klingt nach einem halben Klosteralltag. Und das ist es auch für Rike. Nur, dass die 29-Jährige keine Ordensschwester und das Leben innerhalb der Klostermauern der Benediktinerinnenabtei St. Gertrud eine neue Erfahrung für eine begrenzte Zeit ist.

Rike nimmt am Projekt Freiwilliges Ordensjahr der katholischen Ordensobernkonferenz teil. Seit Herbst 2019 gibt es die Möglichkeit, „jenseits des Alltags etwas ganz Anderes zu erleben“, so das Motto. Das Angebot der Ordensgemeinschaften richtet sich an 18- bis 75-Jährige. Wer drei bis 12 Monate mit Ordensschwestern oder -brüdern zusammenleben, mitbeten, mitarbeiten und mitlernen möchten, kann sich dafür anmelden. Die Karte teilnehmender Ordensgemeinschaften zeigt, dass es im Westen Deutschlands überwältigend viele FOJ-Standorte gibt, dort sind die meisten Klöster.

Nur zwei Klöster in den neuen Bundesländern beim FOJ dabei

In den neuen Bundesländern sind nur Alexanderdorf und das Zisterzienserinnenkloster St. Marienthal in Sachsen angezeigt. Für Rike passte Kloster Alexanderdorf perfekt. Die in Bonn Geborene lebt seit elf Jahren in Berlin. Sie war zum Studium „Technischer Umweltschutz“ an der TU umgezogen und absolvierte noch eine IHK-Ausbildung als Veranstaltungstechnikerin. Während ihrer Ausbildung suchte sie schon mehrfach die Ruhe und Abgeschiedenheit dieses Klosters. Bis zu zehn Tagen verbrachte sie hier, „Lernzeit“ in jeder Hinsicht. Sie schätzte den Tagesablauf der Klostergemeinschaft als Struktur gebend und der Wechsel von Lernen und Gebetszeit tat ihr wohl. Dass es in der Gegend mit dem mobilen Telefonnetz nicht so klappt, beförderte ihre Ruhe.

Die Konzerte im Kloster Alexanderdorf sind beliebt – hier ein Archivbild von vor der Corona-Pandemie. Quelle: A.v.Fournier

Rike kommt aus einem nicht religiösen Elternhaus und ist nicht getauft. Doch sie hat eine offene, neugierige Natur und holt sich gern umfassende Antworten auf ihre Fragen. Als sie vor einer Prüfung eine Zeit im Gästehaus der Benediktinerinnen verbrachte, stand das Freiwillige Ordensjahr in den Startlöchern. „Ich hatte ein Video gesehen, dass es sowas in den USA gibt und wusste nicht, dass es hier auch geplant war“, erinnert sie sich. Sie fand die Idee spannend und hätte ihr Interesse signalisiert, sollte es auch in Alexanderdorf das FOJ geben.

Rike ist halbtags im Kloster Alexanderdorf in Teltow-Fläming angestellt

Anfang 2021, Rike war mitten in der IHK-Prüfung, kam der Ruf aus dem Kloster. Die erste Teilnehmerin war bereits dort. Schwester Paula ist Erstansprechpartnerin für FOJ-Interessentinnen. Sie sprach mit Rike, kümmerte sich um Vertragsgestaltung und „Papierkram“. Rike ist halbtags im Kloster angestellt, versichert und hat verschiedene Einsatzgebiete. Sie startete im Oktober mit Gartenarbeit bei Schwester Paula. Der Wechsel von Laubharken und Gebetszeiten, die Nachmittage zur eigenen Verfügung, passte in Rikes derzeitige Situation. Sie möchte sich sammeln, Bewerbungen schreiben.

Schwester Paula aus dem Kloster Alexanderdorf - Abtei St. Getrud bei der Arbeit in der Ludwigsfelder Zweigstelle der Wünsdorfer Werkstätten während der „Schichtwechsel“-Aktion 2021. Quelle: Johanna Apel

Ihr Freund, erst erstaunt über die Kloster-Idee, hat sie schon besucht. Es sei gewöhnungsbedürftig, nicht zusammen zu sein, doch sie hielten Kontakt und sie habe ihn auch schon besucht, erklärt Rike. Sie lebt für ein halbes Jahr in der Klausur mit, was sie näher an die Schwestern bringt und ihr sehr gefällt. Sie schätzt die Gemeinschaft und lernt sie durch ihren Einsatz in Küche oder Nähwerkstatt besser kennen. Die Freundlichkeit, Offenheit und Gastfreundschaft der Benediktinerinnen mochte sie von Anfang an.

Die derzeitige Tätigkeit in der Nähkammer, wo sie vor allem Habitate repariert, ist eine „win-win“-Situation für das Kloster und sie: Rike ist mit der Nadel sehr versiert. Ihr langer, handgenähter Wollrock zeugt davon. Sie arbeitet an einem nebenberuflichen Standbein für historische Näherei. „Vor ein paar Tagen war ein Lüfter zu reparieren und reinigen“, erzählt sie – kein Problem für eine Veranstaltungstechnikerin.

Schwester Paula aus der Abtei St. Getrud: Beim FOJ gewinnen alle

Beim FOJ gewinnen alle. Das sieht auch Schwester Paula so: „Hier eine begrenzte Zeit mitzuleben und sich neu zu orientieren ist eine sehr gute Sache. Auch wir bekommen dadurch neue Eindrücke und Austausch“. Rike hat in den letzten Monaten viel Neues erfahren – über sich und über das Klosterleben. Ruhe und Abgeschiedenheit taten ihr gut, sagt sie. Für Fragen gibt es stets einen Ansprechpartner. „Und wenn eine beantwortet ist, tauchen fünf neue auf“, sagt sie und lacht.

Mittlwerweile neigt sich ihre Zeit im Kloster allerdings dem Ende zu. Gut so, findet sie, sie werde auch langsam unruhig. Obwohl sie gern noch einen Sommer im schönen Klostergarten erlebt hätte. Rike findet, dass jeder, der offen für Neues ist, so ein FOJ ausprobieren kann. „Berührungsängste oder die Angst, etwas falsch zu machen, sind fehl am Platz. Man kann auf jeden Fall etwas für seinen Alltag mitnehmen“, sagt sie. Nicht ausgeschlossen, dass die ausgebildete Rettungssanitäterin, die auch ehrenamtlich beim Berliner THW organisiert ist, noch öfter in Alexanderdorf anzutreffen ist.

Von Andrea von Fournier