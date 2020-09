Zinnowitz/Freest/Ahlbeck/Heringsdorf

Millionen Kraftfahrer in Deutschland haben noch ihren alten Führerschein. Viele davon besitzen noch einen richtigen alten „Lappen“, der schon in die Jahre gekommen, aber immer noch gültig ist. Bis spätestens 2033 müssen die Dokumente gegen neue Plastikkärtchen in einheitlichem EU-Standard (fälschungssicher) umgetauscht werden. Wir haben unsere Leser gefragt, wer noch seine alten „Fleppen“ hat.

Gemeldet hat sich Bernd Babek aus Zinnowitz. „Die Beamten haben sich kürzlich kaputt gelacht, als sie bei einer Polizeikontrolle meinen Führerschein gesehen haben“, sagt Babek, Jahrgang 1939. Die Kollegen hielten ein Dokument in der Hand, das seit 50 Jahren Gültigkeit hat. Babeks Führerschein wurde im Dezember 1970 beim Straßenverkehrsamt Stadt Hagen ausgestellt. Es handelte sich um einen Ersatz-Führerschein, denn die „Fleppen“ hatte er bereits zehn Jahre zuvor gemacht. „Das war bei der Bundeswehr, Führerscheinklasse 2. Damit konnte ich alles fahren: Panzer, Lkw und Pkw“, sagt der 80-Jährige.

Anzeige

Millionen alter Führerscheine gibt es noch im Osten

Babek ist gebürtiger Westfale, der seit 2008 in Zinnowitz lebt. Und noch immer gern und häufig am Steuer seines Pkw sitzt. Im vorigen Jahr hat sich der ehemalige Privatdetektiv und Rechtsberater einen Jeep zugelegt. Er ist stolz, in all den Jahren unfallfrei auf den Straßen unterwegs gewesen zu sein. „Ich habe mir nie etwas zuschulden kommen lassen, so dass Flensburg kein Thema war“, sagt Babek. Den aktuellen Führerschein bekam er 1970, weil er in dem Jahr auch die Führerscheinklasse 1 absolvierte und damit auch Motorrad fahren durfte.

Weitere LVZ+ Artikel

Vom verpflichtenden Führerscheinumtausch (Personen mit Geburtsjahrgang vor 1953 sind ausgenommen) ist Bernd Babek nicht betroffen. „Warum sollte ich das dann auch tun. Der ist gültig, egal wie alt.“ Und bei der nächsten Polizeikontrolle dürften die Beamten bestimmt wieder etwas schmunzeln, wenn sie so einen alten Führerschein in der Hand halten.

Jürgen Thurow aus Freest besitzt seit 1949 einen Führerschein. Quelle: privat

Freester hat seine Fleppen seit 1949

Im Alter von 90 Jahren hat er das Lenkrad an den berühmten Nagel gehängt. Jürgen Thurow hat vor vier Jahren seinen Audi A6 mit einem Dreirad mit Elektroantrieb getauscht. „Es wurde mir zu hektisch auf den Straßen“, sagt der Freester, der seit 71 Jahren im Besitz eines Führerscheins ist. 1949 hat er die Prüfung in Bergen auf Rügen gemacht. Er dürfte damit zu den ältesten Besitzern einer Fahrerlaubnis in der Region zählen.

Jürgen Thurow fuhr bei vielen Straßenrennen – dieses Foto entstand 1952 in Stralsund. Quelle: privat

Das Fahren war eine große Leidenschaft des einstigen Fischers, Maschinenbauers und Gründers der Marina Kröslin. Thurow war im Motorsport zu Hause. Mehrere Lizenzen zeugen davon – Internationale Fahrerlizenz des Allgemeinen Deutschen Motorsport-Verbandes und Nationale Motorrad-Lizenz. Er hat auch eine „Zulassung für Rennfahrzeuge“, Fabrikat BMW Eigenbau, Seitenwagengespann. Mit seiner Frau, die im nächsten Jahr ebenfalls 94 Jahre alt wird, ist er seit 70 Jahren verheiratet.

Führerschein bei FDJ-Motorsportschule gemacht

In Thüringen hat Roland Hünefeld aus Heringsdorf das Einmaleins des Fahrens gelernt. Auf der Motorsportschule der FDJ in Arnstadt bekam er 1951 die Fahrerlaubnis der Klasse 1. Vier Jahre später durfte er Lkw fahren. „Bei der Betriebsfahrschule des VEB Kraftverkehr in Berlin-Lichtenberg habe ich auf einem Lkw vom Typ ‚H 3A‘ meine Prüfung gemacht. Somit konnte ich alle Kraftfahrzeuge fahren – außer Bus“, schreibt Hünefeld, der eine Kopie seines Führerscheins mitgeschickt hat.

Roland Hünefeld ist seit 1951 im Besitz eines Führerscheins. Quelle: OZ

Der ist im April 1983 ausgestellt worden. „Leider habe ich meinen alten Führerschein beim Umtausch 1983 nicht zurückerhalten. Das gilt auch für meine alte Stempelkarte, die ich nicht mehr habe“, sagt Hünefeld.

Ostdeutschland : Mit 14 schon den Führerschein

So jung und schon einen Führerschein – mit 14 Jahren hatte Siegfried Hartmann den schon in der Tasche. Aber inoffiziell, wie der Ahlbecker sagt. Am 21. Mai 1965 wurde die Fahrerlaubnis fürs Moped ausgestellt, fünf Tage später hatte er Geburtstag und wurde 15. „Ich musste schwören, dass ich nicht vor meinem Geburtstag fahre“, sagt der Ahlbecker, der nunmehr seine „Fleppen“ seit 55 Jahren hat.

Siegfried Hartmann aus Ahlbeck bekam schon mit 14 – fünf Tage vor seinem 15. Geburtstag – seinen ersten Führerschein. Quelle: privat

Die Fahrerlaubnis für den Pkw machte er bei der Armee, für die anderen Klassen bei der Verkehrspolizei. Zuletzt war der 70-Jährige bei der Innova in Ahlbeck als Bereichsleiter beschäftigt. Von 1988 bis 1992 war er Bürgermeister in Mellenthin. Hartmann ist stolz, bislang unfallfrei geblieben zu sein. „Punkte habe ich auch nie bekommen“, sagt der noch aktive Kraftfahrer.

Von Henrik Nitzsche