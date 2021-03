Woorke

Für Christoph Harder war es das Fundstück des Jahres, als er im vergangenen Jahr zufällig auf einen ehemaligen Viehwagen in einem Garten in Veikvitz stieß. Viele Jahrzehnte hatte dieser dort gestanden und war Lagerort für die Ernte. Der Besitzer schenkte dem Mann diesen Waggon. Harder möchte ihn wieder auf Vordermann bringen. Nicht nur das, er soll künftig Ausstellungsstück in seinem Wohnort Woorke sein.

Tag der Entscheidung für das alte Schienenfahrzeug. Hält es dem Transport stand? Rund 1,5 Kilometer galt es zu überstehen. Das Untergestell wurde nach der Stilllegung Anfang der 70er Jahre abmontiert, das Holz ist jahrzehntealt. Ein Teil versank in den vergangenen 50 Jahren im Erdreich. „Wir waren angespannt, denn wir wussten nicht, wie sich der Waggon verhält, wenn er angehoben wird. Im schlimmsten Fall würde er in sich zusammenfallen. Dann hätten wir viel Arbeit vor uns, bis daraus ein Museum wird“, sagte der Einwohner aus Woorke im Vorfeld.

Aber alles lief nach Plan. Der Vorbesitzer schaufelte den Bereich um seinen Ernteschuppen frei. Hier kamen die Mitarbeiter der Bergener Firma Estra ins Spiel. Mit einer Sattelzugmaschine und Radlader tauchten sie auf. „Mit äußerster Vorsicht ist der Radladerfahrer vorgegangen und hat Zentimeter für Zentimeter den Waggon aus dem Erdreich befreit und angehoben“, sagt Christoph Harder. Er unterstützte mit Manneskraft am Boden. Die Sattelzugmaschine brachte im Schneckentempo das historische Stück in den Nachbarort. „Für die Leute im Ort war es natürlich das Highlight. Solch ein Transport rollt schließlich nicht alle Tage durch das Dorf.“

Bis 1970 im Einsatz

„Hier kam ein entscheidendes Detail zum Vorschein, was jahrelang unter der Erde war. Im unteren Teil tauchte die Fahrgestellnummer auf. Das war ein wichtiger Anhaltspunkt für die weitere Recherche“, sagt er. Mit diesem Fakt konnte er nun konkrete Angaben bekommen. Seine ungefähre anfängliche Vermutung für das Herstellungsjahr lag bei 1950. Damit lag er weit daneben. Baujahr des Modells mit der Nummer 97-42-48 ist 1911. Bis zum Jahr 1970 war es im Einsatz.

Diese konkreten Zahlen bekam Christoph Harder vom Förderverein zur Erhaltung der Rügenschen Kleinbahnen. In dem Buch „Kleinbahnreise über die Insel Rügen“ sind alle Waggons und Züge aufgelistet – mit Verwendungszweck und Angaben über den Verbleib nach der Stilllegung der einzelnen Strecken. „Die Mitglieder vom Förderverein waren schnell mit der Recherche und haben in diesem Buch meinen Waggon schnell entdeckt“, sagt er.

Waggon wird noch einmal verladen

Damit ist das künftige Museumsstück mehr als 100 Jahre alt und, zum Glück für den neuen Besitzer, in einem für dieses Alter passablen Zustand. Nach dem ersten Zeitungsbericht – hier suchte der Mann aus Woorke Mitstreiter – haben sich schon fünf Leute bei ihm gemeldet. Gemeinsam wollen sie nun am Projekt arbeiten. Die Seitenwände werden erneuert, eine fehlende Schiebetür ersetzt. Die ursprüngliche Optik samt Überstand an der Seite wird wiederhergestellt.

Mitstreiter Ralf Lindemann hatte sich mit der Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH in Verbindung gesetzt, die auf Rügen den „Rasenden Roland“ auf die Schiene bringt. „Sie sponsern uns das Untergestell“, sagt er. „Wir haben einen Brief geschrieben, ob sie uns unterstützen können. Der Chef hatte sich prompt gemeldet und zugesagt. Für diese Unterstützung sind wir sehr dankbar“, sagt er. Die Arbeiten sollen im Sommer ausgeführt werden. Dafür geht der Waggon auf seine vermutlich letzte Reise. Er muss nach Putbus und wieder zurückgebracht werden. „Für diesen Job hat die Firma Estra wieder kostenlose Hilfe zugesagt. Einfach unglaublich. Auch von den Menschen, die für dieses Projekt ihre Hilfe angeboten haben“, sagt Christoph Harder.

Im August wird der Waggon auf Schienen im Ort stehen und als begehbares Museum dienen. Eine Weiche schenkte kürzlich ein Fahrlehrer aus Gingst, alte Schienen und Schwellen liegen auch schon bereit. „Wir haben schon viele Sachen für die Gestaltung durch Spenden zusammen, alte Fahrkarten zum Beispiel oder Emailleschilder. Diese Dinge werden wir ausstellen“, sagt Ralf Lindemann. Auf einer Schautafel soll zudem an die Zeit der Kleinbahn zwischen Bergen und Altenkirchen erinnert werden.

Von Mathias Otto/Ostsee-Zeitung