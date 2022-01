Apfelsinen, Panzer und Stasi: Das hat ein ehemaliger DDR-Seemann an Bord erlebt

Wismar/Neukloster

Uwe Schimmel, 1956 in Wismar geboren und nun in Neukloster lebend, ist gerne zur See gefahren – zehn Jahre lang. Angeheuert hat er 1977 als junger Facharbeiter nach der Ausbildung zum Elektriker auf der MTW. Er wollte die Welt sehen und nicht im Drei-Schicht-System arbeiten.

Seekrank auf der ersten Reise

An seine erste Reise erinnert er sich besonders! Es ging ins Mittelmeer. „Ich bin seekrank geworden, so richtig mit Kotzerei und Fahrstuhl fahren. Wir hatten schön einen abgewettert. Ich musste nach vorne, unter Deck, Schrauben an einer Verteilung nachziehen. Alles roch nach Farbe, das Schiff war recht neu. Es war warm und der Dampfer hat gestampft. Ich hatte Bouletten zum Frühstück“, erzählt er schmunzelnd. Das war auch sein einziges Mal seekrank, zum Glück.

„Die erste Zeit bin ich immer vier Wochen gefahren, dann hatte ich 14 Tage frei und war zu Hause in Wismar. Ich war mit zwei Schiffen unterwegs, der MS Aken und der MS Hettstedt. Das waren baugleiche Containerschiffe.“ Die Zielhäfen lagen beispielsweise in Zypern, Syrien, dem Libanon, in der Türkei und in Griechenland. Orte, von denen andere DDR-Bürger nur träumen konnten. Die Seemänner konnten an Land, die DSR organisierte sogar Ausflüge.

Teakholz für Hamburg, Waffen für Afrika

„Manchmal haben wir einen Monat vor Westafrika Teakholz für Hamburg aufgeladen, alles für den Kapitalismus. Wir haben Devisen verdient“, erzählt Uwe Schimmel weiter. „Wenn wir Glück hatten, hatten wir Apfelsinen aus der Türkei mitgebracht. An Bord durften wir so viele essen, wie wir wollten. Aber wir durften keine mit von Bord nehmen.“ Und dabei hätte er seiner Familie gerne solche Leckereien mitgebracht.

Auf dem Hinweg waren mitunter Kriegsgeräte für die damaligen Krisengebiete an Bord. „Nach Angola haben wir Panzer, Munition und Gewehre gebracht. Der Libanon bekam getarnte L60, DDR-LKW.“ Die waren als Tarnung gelb angemalt – „Wüstenschiffe haben wir dazu gesagt. Ich habe deswegen später an Land kein Solidaritätsgeld mehr gezahlt, weil ich wusste, wofür das ausgegeben wird. Natürlich haben wir auch Getreide und Trockenmilch in diese Länder gebracht.“

Tausche Klopapier gegen Schnaps

Uwe Schimmel erzählt vom Alltag als „Decksmann E“, von der legendären Äquatortaufe, den vielen Festen und Gründen zum Feiern und dem, was nach über 40 Jahren in Erinnerung bleibt. „Eine Reise sollte nur 60 Tage dauern, ging aber über 90 Tage, weil wir mit unserem Containerschiff so lange in einem Hafen in Ostafrika vor Reede lagen. Wir hatten kein Klopapier und keine Zigaretten mehr an Bord.“

Was war schlimmer? „Wir haben die MS Sigmund Jähn angefunkt, die war in der Nähe. Die Kapitäne haben verhandelt – Klopapier und Zigaretten wurden gegen Schnaps getauscht. In Fässern haben wir alles außenbords geschmissen und dann jeweils wieder eingesammelt.“

Alkohol an Bord

Getrunken wurde viel an Bord – nicht nur Wasser, Kaffee und Co. Knobi half gegen die Fahne. Uwe Schimmel: „Es war eine Kannbestimmung, dass man auf See alle 10 Tage eine Flasche Schnaps zu kaufen bekam. Es gab dann eine Flasche Schnaps und zwei Flaschen Wein. Wer clever war, hat den Wein weg gelassen und dafür eine Flasche Magenbitter oder Kräuterlikör bekommen.“

All das gab es an Bord zollfrei in der „Transitlast“ zu kaufen. „Hausapotheke, so haben wir den kleinen Laden genannt. Eine Schachtel Club-Zigaretten hat 80 Pfennig oder eine Mark gekostet. An Bord hat man erst umsonst gelebt, dann kam am Ende des Monats die Rechnung für all das.“

Zoll und Wein aus Zypern

Der Zoll hat aufgepasst, dass man keine verbotenen Dinge mit in die DDR brachte – Westschallplatten, Zeitschriften, Bücher. Und eben nicht zu viel unverzollten Alkohol und Zigaretten. „Aus Zypern habe ich immer den guten Wein mit nach Hause gebracht. Einmal hätte ich Zoll nachzahlen sollen, weil ich zu viel Wein hatte. Ich sollte zahlen oder ihn weg kippen. Beides wollte ich nicht, also kam ich stinkbesoffen nach Hause!“

Der Zoll kam im Rostocker und Wismarer Hafen direkt an Bord. Wenn die Seeleute aus dem Westen mit dem Bus kamen, wurden sie im Bus kontrolliert. In den Koffern konnten die Seeleute kaum etwas verstecken. An Bord war es einfacher. „Wir kannten unser Schiff ...“ Uwe Schimmel hat seine Zigarettenstangen unter der Hauptschalttafel versteckt. „Der 2. Ing. hat alles in den Kessel getan. Dann meinten die Zöllner, er solle den anwerfen. Es gab einen Knall und er hatte keine Zigaretten mehr!“

Die Chance zur Flucht

Manch ein Mitseemann hat die Chance genutzt, die DDR zu verlassen. Für Uwe Schimmel kam das nie in Frage, er hatte Frau und Tochter zu Hause in Wismar. Unter Beobachtung stand er trotzdem. „Die DSR war ein halbmilitärischer Betrieb, wir wurden überwacht wie sonstwas.“

Ein Neuer, gerade frisch in Rostock an Bord gekommen, ist acht Stunden später in Kiel im Nord-Ostsee-Kanal „abgestiegen“. Was wohl aus diesem DDR-Flüchtling geworden ist? Ein anderes Mal hat Uwe Schimmel erlebt, wie die Ehefrau des Bootsmanns in Bristol das Schiff und damit die DDR verlassen hat. Sie durfte wie manch eine andere Seemannsbraut mal mit auf große Fahrt. „Sie ist ihm weg gelaufen und hat das Kind zu Hause zurück gelassen. Er blieb an Bord, ihn haben sie bestraft und ihm das Seefahrtsbuch zeitweise weg genommen.“

Unfälle und schweres Wetter

Unfälle und brenzlige Situationen gab es einige. „Einmal war der Sturm so schlimm, dass eine Welle über das Peildeck gebrochen ist. Das halbe Schiff stand unter Wasser, wir sind richtig eingetaucht. Der Kapitän meinte, wenn noch so eine kommt, saufen wir ab. Wir haben alles und uns fest gehalten und gebetet, dass die Ladung nicht verrutscht.“ Passiert ist nichts weiter, zum Glück.

„In Dakar sind wir mit der MS Stollberg gegen die Pier gefahren dank eines Maschinenschadens“, erzählt Uwe Schimmel. Im Nord-Ostsee-Kanal rammte ein polnisches Schiff wegen eines Maschinenschadens die Stollberg. „Mein Vater wollte mich in Rostock abholen und wir kamen nicht, alle haben sich einen Kopf gemacht.“ Dabei hatte die Mannschaft Glück im Unglück, dass der Unfall nachts passierte. Denn die Mannschaftsmesse und die Offiziersmesse wurden in Mitleidenschaft gezogen.

„Zwei Stunden später hätten da Menschen gesessen und gefrühstückt, das hätte Tote gegeben!“ Nicht der letzte Unfall, den Uwe Schimmel mit der Stollberg erlebt hat. In einem Hafen irgendwo in Westafrika sollte der Schlepper das Schiff rum ziehen und hat sich stattdessen los geschmissen. „Wir sind die Mole hoch gefahren, das Schiff hat sich ganz langsam hoch geschoben. Taucher kamen dann um zu gucken, ob das Schiff unten kaputt war.“ Wieder Glück im Unglück: keine Verletzten. Und auch am Schiff war unter der Wasserlinie alles OK.

Die Familie zu Hause

„1986 habe ich gesagt, das wird meine letzte Reise. Meine kleine Tochter stand an der Schranke, ich war an Bord und durfte nicht zu ihr! Sie hat immer gesagt, Papa, du darfst wieder los, aber ohne Mama!“ Die Mama war nur einmal mit, als Begleitung, während die Tochter zu Hause von den Großeltern betreut wurde und Garant dafür war, dass das Paar sich nicht absetzte.

„Zehn Jahre bin ich zur See gefahren, ich habe ganz Afrika gesehen und das Mittelmeer. Ich musste aufhören, ich konnte nicht mehr. Die Familie war wichtiger als alles andere. Zum Glück auch, ich konnte an der Hochschule Wismar anfangen und dann zur Uni Rostock. Wer weiß, wie das sonst mit der Wende gekommen wäre.“ Missen möchte er die Zeit zur See trotzdem nicht.

