Dresden

Stellen Sie sich vor, Sie liegen im Krankenhaus und niemand steht am Bett. Keiner, der Ihren Infusionsbeutel wechselt, Ihren Herzrhythmus checkt, fragt, wie es Ihnen geht. Alles Quatsch? Für die meisten ist es keine Frage, dass heute und in Zukunft genug Pflegepersonal im Krankenhaus arbeitet. „Doch das System wird in Zukunft nicht selbstverständlich sein“, sagt Richard Ladwig.

2018 begann der Pfleger seinen Job auf der Intensivstation des Dresdner Uniklinikums (UKD). Dass es dieser und kein anderer Bereich sein soll, sei ihm schnell klar gewesen. „Ich kann mir keine bessere Arbeit vorstellen“, sagt der 25-Jährige. Doch am 19. August war für Richard Ladwig Schluss. Nach drei Berufsjahren und drei Coronawellen ist er aus der Pflege ausgestiegen.

Jetzt macht er eine Ausbildung zum Feuerwehrmann. Dass er mal Brände löschen würde, hätte der Dresdner nicht gedacht. „Aber als ich im Fitnessstudio einen Freund traf, der nach einer 24-Stunden-Schicht bei der Feuerwehr erholter und glücklicher wirkte als ich vor meinem Spätdienst, dachte ich, irgendwas läuft hier verkehrt.“

Corona trieb Stress auf die Spitze

Die erste Coronawelle traf Sachsen nur leicht, die zweite dann so heftig, dass die Krematorien zeitweise überlastet waren. Richard Ladwig erinnert sich noch an eine Schicht im Herbst, in der er und seine Kollegen einen gesamten Bereich der Intensivstation räumen mussten. Warum, sei dem Pfleger nicht klar gewesen. „Eine Woche später“, erzählt er, „war alles voll mit Coronapatienten.“

Ist aus der Pflege ausgestiegen: Richard Ladwig. Quelle: Dietrich Flechtner

Für den 25-Jährigen begann ein Dauerlauf, sein Alltag reduzierte sich auf arbeiten, essen, schlafen. Stressig war sein Job schon vor der Pandemie, „aber das war anders“, sagt Ladwig. „Niemand konnte sich im Entferntesten vorstellen, dass man achteinhalb Stunden nicht auf Toilette gehen kann, obwohl einem fast die Blase platzt.“ Was ihn heute wundert: Der Ausnahmezustand fühlte sich bald an wie Normalität. Waren die Kollegen am Anfang noch schockiert, wenn er eine Schicht lang keine Pause gemacht hat, hieß es nach zwei Monaten: „Ich auch nicht.“

Arbeiten auf Sparflamme

Den Gedanken ans Aussteigen hatte Richard Ladwig schon, bevor die zweite Welle in Dresden ihren Höhepunkt erreichte. Weil er merkte, „dass der Akku knapp werden könnte.“ Er bewarb sich um die Ausbildung bei der Feuerwehr, und mit der Zusage war der Ausstieg beschlossen.

Auf eine Zeit nach Corona zu hoffen, war keine Option. Er ist sich sicher, dass die vierte Welle nicht die letzte sein wird. „Und wenn man solche Arbeitsbelastungen immer wieder hat, der Akku immer schneller ausbrennt, dazwischen keine Zeit zum Aufladen ist, dann arbeitet man nur noch auf Sparflamme.“

Wie sehr ihn die Pandemie gebeutelt hat, wurde dem Pfleger erst in den letzten Monaten klar, seitdem der Dauerstress nachgelassen hat. „Ich denke, das ist auch der Grund, warum gerade jetzt Kollegen kündigen, andere Tätigkeiten übernehmen oder ihre Arbeitszeit reduzieren“, sagt Ladwig.

Weniger Auszubildende auf Station

Die Frage, wie viele Pfleger im Jahr 2021 gekündigt haben, kann das UKD auf DNN-Anfrage nicht beantworten. „Aktuell scheint sich die Lage auf dem Niveau des Vorjahres zu stabilisieren“, heißt es aus der Pressestelle des Klinikums. Laut dieser lösten im ersten Coronajahr 118 von 2.100 Pfleger ihren Arbeitsvertrag auf, nachdem das Krankenhaus zwischen 2017 und 2019 einen „deutlichen Zuwachs“ an Kündigungen verzeichnet hatte.

Egal, wie viele gehen – es kommen weniger nach. „Als ich anfing, waren wir zehn Neue auf Station, das gab es seitdem nie wieder“, sagt Benjamin Rothe, der seit sieben Jahren als Intensivpfleger am UKD ar­beitet. Kollegen von ihm berichten von ähnlichen Entwicklungen.

Ei­nen anderen Eindruck vermitteln die Zahlen des UKD, laut der sich das Team der Intensivpfleger in den vergangenen zehn Jahren um fast 100 Vollzeitstellen vergrößert hat. Dass das Personal im Verhältnis dennoch weniger wird, erklärt Intensivpflegerin Michaela Strätz mit der Tatsache, dass sich die Station vergrößert hat, wodurch die Patientenzahl ebenfalls gestiegen ist.

Während Richard Ladwig der Ar­beitslast über den Jobwechsel entkommen will, versucht es sein Kollege Benjamin Rothe mit Teilzeit. Seit 1. September sitzt er 20 von 40 Wochenstunden in der Informationstechnik des Krankenhauses, will als Quereinsteiger unter anderem das elektronische Dokumentationssystem verbessern, mit dem er und seine Kollegen auf Station arbeiten.

Intensivpfleger Benjamin Rothe arbeitet von nun an nur noch 20 statt 40 Stunden auf Station. Quelle: Dietrich Flechtner

Der komplette Ausstieg sei für ihn nie in Frage gekommen. „Ich habe immer noch Lust auf den Beruf“, sagt Rothe. „Nur habe ich für mich persönlich eine Grenze gesetzt.“ Die war nach der ersten Coronawelle erreicht. In der Krise hat sich für den Pfleger alles verschärft, was vorher schon belastend war: Zu wenig Personal für zu viele Patienten, unregelmäßige Arbeitszeiten, der ständige Wechsel zwischen Früh- und Nachtschicht, Aushilfsdienste, Überstunden, Wochenendschichten.

Zu wenig Zeit zum Verschnaufen

Im Burnout sieht sich Benjamin Rothe nicht, doch die Arbeit hat auch bei ihm Spuren hinterlassen. Er berichtet von Erschöpfung, Schlafproblemen und Nerven, die immer dünner wurden. Dass er im Krankenhaus auch nachts und am Wochenende arbeiten muss, sei ihm von Anfang an klar gewesen. Das sei auch nicht das Problem – sondern die fehlende Zeit, um sich zu erholen. „Kürzere Arbeitswochen wären eine Idee“, sagt er. „Aber das geht natürlich nur, wenn es genug Leute gibt, die übernehmen.“

Dass es in Zukunft genug Pfleger geben wird, bezweifelt Benjamin Rothe genauso wie Richard Ladwig. Dafür sei die Arbeitsbelastung einfach zu hoch. Die Erzählungen der beiden Männer formen einen Teufelskreis: Der Personalmangel verschlechtert die Arbeitsbedingungen, die junge Menschen vor einer Ausbildung im Pflegebereich abschrecken, der Personalmangel verschärft sich, wodurch die Arbeitslast weiter zunimmt.

Michael Albrecht, medizinischer Vorstand vom UKD, ist sich des Frusts unter den Beschäftigten bewusst. Durch die Versorgung der Covidpatienten habe sich die ohnehin hohe Belastung der Pflegerweiter verschärft. „Die daraus resultierende Unzufriedenheit kann ich gut verstehen“, sagt der Klinikchef.

Um die Situation zu entschärfen, will sich das Krankenhaus unter anderem um gesicherte Pausenzeiten und eine „bessere Essenversorgung“ der Mitarbeiter kümmern. Eine pharmazeutisch-technisch Angestellte soll zudem Infusionen vorbereiten und Perfusionen aufziehen, so dass den Pflegern mehr Zeit für ihre Patienten bleibt. Daneben soll es „bedarfsgerechtere, niedrigschwelligere Angebote zur psychologischen Unterstützung“ der Angestellten geben.

Bundesweite Lücke von 200 000 Pflegekräften

Bei allen Bemühungen des Klinikums: Für Dorit Hollasky liegt die Wurzel des Problems im Gesundheitssystem selbst. „Seit der Einführung des Fallpauschalensystems 2003, wonach Krankenhäuser pro Patient und nicht mehr nach Behandlungsdauer bezahlt werden, sind Kliniken zu Fabriken geworden“, sagt die Sozialarbeiterin vom Städtischen Klinikum Dresden, die auch eine Lehre zur Krankenschwester gemacht hat. Ihr sei schnell klar geworden, dass sie in dem Job nicht alt werden würde, weshalb sie nach der Ausbildung noch ein Studium machte.

Hollasky ist sicher, dass viele Berufsaussteiger zurückkämen, wenn die Arbeitsbedingungen sich verbesserten. Dafür setzt sie sich seit 2017 mit anderen Beschäftigten aus dem Pflegesektor im Dresdner „Bündnis für Pflege“ ein. „Wenn sich nichts ändert,“, sagt die Sozialarbeiterin, „die Menschen älter und die Pfleger gleichzeitig weniger werden, sehe ich für die Zukunft schwarz.“ Angesichts einer alternden Gesellschaft kam eine Studie des Statistischen Bundesamts und des Bundesinstituts für Berufsbildung bereits 2010 zu dem Schluss, dass bis 2025 eine deutschlandweite Lücke von 200 000 Pflegekräften entstehen könnte. Steigt die Zahl der Berufsaussteiger, blieben noch mehr Stellen unbesetzt.

Wie holt man Pflegeaussteiger zurück? Fast jeder zweite Pflegeausteiger kann sich einen Wiedereinstieg in seinen früheren Job vorstellen. Das ergab die sogenannte „Pflege-Come-Back-Studie“ des Medizin- und Pflegeproduktherstellers Hartmann von 2018. 42 Prozent der Befragten nannten „andere Strukturen und Arbeitsbedingungen“ als wichtigste Voraussetzung für ihren Wiedereinstieg. Rund ein Drittel forderten mehr Personal und höhere Löhne. Die Datenbasis bildeten unter anderem 21 Tiefeninterviews mit ehemaligen Pflegekräften. Ähnliche Ergebnisse lieferte die Studie „Ich pflege wieder, wenn ...“ der Bremer Universität und Arbeitnehmerkammer unter 1032 ausgestiegenen und Teilzeitpflegekräften aus Bremen, Bremerhaven und Niedersachsen. In der Befragung forderten 80 Prozent der Teilnehmer mehr Anerkennung für ihren Job sowie eine bessere Organisation und Führung. Was den zweiten Punkt betrifft, standen vor allem mehr Zeit für gute Pflege, ei­ne bedarfsorientierte Personalbemessung und mehr Sensibilität der Vorgesetzten für die Belastungen der Pflegenden im Fokus. Um weitere Ergebnisse zu liefern, haben die Arbeitnehmerkammer Bremen, Arbeitskammer Saarland, die Westfälische Hochschule und die Ruhr-Universität Bochum nun eine Fortsetzung der „Ich pflege wieder, wenn ...“-Studie auf Bundesebene gestartet. Pflegekräfte können anonym über die Website der Arbeitnehmerkammer Bremen an der Befragung teilnehmen.

Mit Folgen für die Patienten: Laut Dorit Hollasky wird der Personalmangel zu mehr Pflegefehlern und zu einer sinkenden Lebensqualität der Kranken führen. „Dann bekommen Menschen beispielsweise ei­nen Katheter, weil dem Pfleger die Zeit fehlt, um den Patienten aufs Klo zu begleiten.“

Benjamin Rothe weiß, was Zeitdruck mit der Arbeit macht. Dann, sagt er, werden Dinge weggelassen, die fürs Überleben nicht unmittelbar wichtig sind. Dinge wie Zuwendung, die Frage, wie es dem Patienten geht, was er gerade braucht. „Gespräche fallen dann hinten runter. Selbst wenn es nur drei Minuten sind.“

Wenn ein Pfleger kommt, fehlt er woanders

Nachdem der Inzidenzwert lange Zeit stagnierte, steigen die Infektionszahlen aktuell auch in Dresden. Wie viele Infizierte in den kommenden Wochen und Monaten ein Bett auf der Intensivstation des Uniklinikums brauchen werden, weiß niemand, da vieles von der Impfquote abhängt. Für Benjamin Rothe ist klar: Wenn Not am Mann ist, will er zu 100 Prozent auf Station zurückkehren. Er könne seine Kollegen „nicht rotieren lassen“, während er einen „ruhigeren Arbeitstag“ habe.

Richard Ladwig wird dann bei der Feuerwehr sein und Corona- gegen Feuer-Schutzkleidung getauscht haben. Dass seine Stelle bis dahin neu besetzt ist, glaubt er nicht. Und wenn doch, bedeute das nur, dass in einem anderen Krankenhaus wieder ein Pfleger fehle.

Von Laura Catoni