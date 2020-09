Hobby-Gärtner Bernd Zikarsky ist etwas Besonderes gelungen: Seine Bananenstaude am Bützower See trägt tatsächlich kleine, grüne Früchte. Jahrelang hat er darauf hingearbeitet – und er hofft jetzt, dass die Früchte noch groß und gelb wie Supermarktbananen werden. Doch ist es dafür nicht schon zu kühl?

Tropisches Mecklenburg: Dieser Hobby-Gärtner baut Bananen an

Exotische Pflanzen - Tropisches Mecklenburg: Dieser Hobby-Gärtner baut Bananen an

Exotische Pflanzen - Tropisches Mecklenburg: Dieser Hobby-Gärtner baut Bananen an