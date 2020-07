Senftenberg/Hoyerswerda

Im Radio läuft „Here Comes the Sun“, danach der Song „Holiday Rap“. RSA spielt die größten Sommerhits der vergangenen Jahrzehnte. Bei der Fahrt entlang des Chemieparks von BASF in Schwarzheide will kein Urlaubs-Gefühl aufkommen. Das ändert sich zusehends, als vor Senftenberg die ersten Wohnmobile, Wohnwagen und Autos mit Bootsanhänger auftauchen. Als hätte jemand den Schalter umgelegt, verfärbt sich das Navi blau. Auf dem kleinen Bildschirm reiht sich ein See an den anderen. Wo sich einst Bagger in die Erde gruben, entsteht Europas größte künstliche Wasserlandschaft.

Dana Hüttner arbeitet da, wo andere Urlaub machen. An der Einfahrt zum Ferienpark am Senftenberger See hat sich der Zweckverband Lausitzer Seenland ein schickes, holzverkleidetes Gebäude gegönnt. Die Promenade, die hier beginnt und am breiten Sandstrand des Sees endet, säumen Cafés, Restaurants, Fahrradausleihe, Kino und verschiedene Läden. In unmittelbarer Seenähe hat gerade ein neuer Italiener eröffnet.

„Für den einen oder anderen Camper ist noch ein Platz da“

Der Strand in Großkoschen, der zum Campingplatz und der Ferienhausanlage gehört, ist mit einem Kilometer der längste am beliebten See, weiß die Verbandssprecherin. Werbung für Urlaub im Familienpark braucht sie nicht zu machen. „Für den einen oder anderen Camper findet sich sicher in diesen Wochen noch ein freier Stellplatz.“ Die 300 Ferienhäuser im Familienpark seien aber restlos ausgebucht. „Mit Corona hat das nichts zu tun“, sagt sie. „Das ist jedes Jahr so, wenn Sachsen und Brandenburg Ferien haben.“

„Der Senftenberger See ist unser Favorit“

Hohe Bäume mit dichtem Laub spenden Schatten im Familienpark. Ute Steinert schaut ihrem Enkel Oskar dabei zu, wie sich der Vierjährige beim Minigolf zu schaffen macht. Noch vor der Wende sind sie und ihr Mann Dietmar in der Westen. Seither leben die gebürtigen Dresdner in Rothenburg ob der Tauber ( Bayern).

„Wann immer es geht, besuchen wir die Kinder in Berlin“, erzählt die 69-Jährige. Dann schnappen sie sich ihren Enkel und machen Urlaub im Lausitzer Seenland. Der Geierswalder See auf sächsischer Seite sei wunderbar, aber der Senftenberger im Brandenburger Teil des Seenlandes sei ihr Favorit. „Oskar fühlt sich hier wohl, das Wasser ist klar und die Restaurants gut. Zum vierten Mal sind wir schon hier, und kommen nächste Saison wieder.“

Im letzten Jahr machten 61 000 Gäste am Senftenberger See Urlaub - im Familienpark, auf einem der zwei Campingplätze, im Hotel oder in den Pensionen rund um den See. Damit sei der Senftenberger spitze im Seenland, gefolgt vom Geierswalder und Bärwalder See.

1966 verließ der letzte Kohlezug den Tagebau

Der Senftenberger See (früher Speicherbecken Niemtsch) steht beispielhaft für den Wandel der Region, sagt Dana Hüttner. 1938 erschlossen, verlässt 1966 der letzte Kohlezug den Tagebau. 1973 ist die Flutung abgeschlossen, sind Ufer befestigt. Nach und nach kommen die ersten Camper. In den folgenden Jahren nimmt die Schifffahrt den Betrieb auf. Immer wieder wird erweitert, entstehen neue befestigte Uferabschnitte, Pensionen, Ferienhäuser. 2013 ist der Stadthafen auf Senftenberger Seite fertig und mit ihm die 80 Meter lange Seebrücke sowie eine Marina mit zahlreichen Liegeplätzen für Motorboote und Segler.

In der Touristinformation im Stadthafen versorgt Marianne Körner Besucher mit Tipps zu Ausflugszielen oder Schiffstouren. „Beliebt sind die Fahrten mit dem Solarkatamaran Aqua Phönix oder dem Fahrgastschiff Santa Barbara“, sagt sie. „Man kann aber auch selbst Kapitän spielen und im Motorboot über die Seen schippern.“

Über den schiffbaren Koschener Kanal gelangt man vom Senftenberger in den Geierswalder See. Seit Ende 2019 ist auch der Barbarakanal fertig, der wiederum den Geierswalder mit dem benachbarten Partwitzer See verbindet.

Im gesamten Seenland gibt es rund 1000 Kilometer Radwege

Viele Gäste würden eine Radwanderkarte mitnehmen, sagt Marianne Körner. Der Radweg um den Senftenberger See sei 18 Kilometer lang. Im gesamten Seenland gebe es ein gut ausgebautes Netz von insgesamt 1000 Kilometern Radwege. „Man kann auf zahlreichen Seen surfen, kiten, segeln. Es gibt Jetski- und Wasserskiausleihen.“ Empfehlenswert sei ein Besuch im Amphi-Theater, ein Filmabend in der Krabat-Mühle oder eine Tour in den noch aktiven Braunkohletagebau Welzow.

Einmal in Fahrt lässt sich die 50-Jährige kaum stoppen. „Man fährt mit einem Mannschaftswagen in den Tagebau. Die Leute sind echt angetan von der Größe zum Beispiel der Förderbrücke F60.“ Die schaffe fünf Kubikmeter Abraum pro Sekunde.

„Ich bin mit schwarzen Füßen groß geworden“

Plötzlich macht sie eine Pause: Die Region, sagt sie nachdenklich, sei im Wandel. Sie selbst schaue mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf das beschlossene Aus für die Braunkohle. „Wissen Sie, ich bin mit schwarzen Füßen groß geworden. Ich komme von hier, kenne die Sorgen der Bergleute, die um ihre Jobs bangen oder sie bereits verloren haben. Hier gab es eine Zeit der Depression nach der Wende.“ Aber die sei vorbei.

Mit der Flutung der Seen habe eine „gewaltige Aufbruchstimmung“ eingesetzt. Sicher könne der Tourismus nicht all die wegfallenden Jobs ersetzen. Chancen biete er aber auf jeden Fall. „Ob im Handwerk oder im Gastronomie- und Tourismusbereich – überall werden neue Leute gesucht.“ Vor ihrem Job in der Touristinformation habe sie in der Personalvermittlung gearbeitet, sagt die blonde Frau. Sie wisse also, wovon sie rede.

„Aktuell wird bei uns viel Bayrisch gesprochen“

Insgesamt wurden an den Seen in der Lausitz im Vorjahr 294 600 Gäste (ein Plus von 8,4 Prozent zum Jahr 2018) gezählt bei rund 830 000 Übernachtungen. Auf diese Größe wird man in diesem Jahr nicht kommen. Da ist sich Kathrin Winkler sicher. „Zurzeit boomt es, aber wir sind wegen Corona viel zu spät in die Saison gestartet“, sagt die Chefin vom Tourismusverband Lausitzer Seenland. 56 Prozent der Gäste kommen aus Sachsen, zehn Prozent aus Brandenburg, der Rest verteilt sich auf die gesamte Republik und die Nachbarländer Polen und Tschechien. „Aktuell wird bei uns auch viel Bayrisch gesprochen.“

Richtig sauer auf die Auswirkungen durch Corona ist die studierte Betriebswirtschaftlerin aber nicht. „Zu uns kommen Gäste, die vom Lausitzer Seenland noch nie etwas gehört haben und die richtig begeistert sind.“ Die Vielzahl an Seen hätten sie nicht erwartet. „Da kommen einige auf jeden Fall wieder.“

Europas größte menschengemachte Wasserlandschaft

Vor drei Jahrzehnten hat der Rückzug der Bagger und die Flutung der einstigen Tagebaue begonnen. Auf dem Weg zu Europas größter menschengemachter Wasserlandschaft sind bereits 16 künstliche Seen geflutet, zwölf davon bereits für den Wassersport freigegeben. Drei sind über schiffbare Kanäle verbunden. Insgesamt sollen einmal zehn Seen mit einer Wasserfläche von 7000 Hektar auf diese Weise verschmelzen.

Und bekommt man nun noch als Urlauber einen Platz an den vielen Seen? „Sicher, vielleicht nicht unbedingt in der ersten Reihe und vermutlich auch nicht auf den schwimmenden Häusern.“ Auf den Geierswalder See gibt es die schwimmenden Ferienhäuser schon etwas länger. Und seit Kurzem auch auf dem Bärwalder See. Gebaut wird überall. Für Urlauber, aber auch für Mieter und Eigenheimbesitzer. Wie beliebt die Region mittlerweile ist, zeigt das Beispiel Sedlitzer See. 2023 soll dessen Flutung erst beendet sein, sagt Dana Hüttner vom Zweckverband. Die Nachfrage nach Häusern in der geplanten Lagunenstadt in Sedlitz sei schon jetzt größer also das Angebot.

Von Andreas Dunte