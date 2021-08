Binz

Als Security-Mitarbeiterin getarnt hat eine Unbekannte am Montag den Impfnachweis einer Touristin auf der Insel Rügen abfotografiert. Die Frau hatte die 50-Jährige aus Bayern in der Dünenstraße im Ostseebad Binz angesprochen und nach ihrem Impfstatus gefragt, wie die Polizei berichtet. Daraufhin zeigte die Urlauberin ihr Zertifikat vor. Die Unbekannte fotografierte dieses ab und ging zu einer größeren Personengruppe. Weil ihr das Verhalten merkwürdig vorkam, wandte sich die 50-Jährige an die Polizei.

Die unbekannte Dame trug nach Aussagen des Opfers eine grüne Warnweste mit der Aufschrift „Security und wird auf etwa 35 Jahre geschätzt. Sie hat eine schlanke Statur und blond gefärbte Haare. Die Frau hat ein europäisches Aussehen und sprach mit ausländischen Akzent. Die Nationalität und Staatsbürgerschaft sind unbekannt. Die Gemeinde Binz stellt klar, dass es keine solche Kontrollen von Seiten der Gemeinde geben würde. Auch im Hinblick auf die drei Gs – geimpft, genesen oder getestet- gebe es keine Kontrollen durch die Gemeinde im öffentlichen Raum, so Tourismusdirektor Kai Gardeja.

Achtung vor Betrug

Die Polizei warnt davor, unberechtigten Personen ein Impfzertifikat auszuhändigen oder abfotografieren zu lassen, da diese für eventuelle Betrugshandlungen genutzt werden könnten.

Das sei der erste Fall im Zuständigskeitsbereich der Polizeiinspektion Stralsund, sagte Pressesprecherin Jennifer Fischer. „Es ist vorzustellen, dass die QR-Codes zur Begehung von Straftaten genutzt werden können (unberechtigt Zugang verschaffen oder doppelte Identitäten herstellen). Der QR-Code kann durch ein Foto kopiert und somit verwendet werden.“

Personen, die ähnliche Begegnungen hatten oder Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Frau geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Sassnitz unter 03 83 92 / 30 70, jeder anderen Polizeidienststelle oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

