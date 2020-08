„Blechtrommel“-Regisseur Volker Schlöndorff stellt Neuversion seines Welterfolges vor

Potsdam

Filme bieten die direkteste Möglichkeit, Leben darzustellen und zu vergegenwärtigen. Dennoch merkt man es einem Kinofilm schnell an, wenn er nicht mehr ganz frisch ist. Auch wenn es sich um die Verfilmung eines historischen Stoffes handelt.

So wie im Falle der „ Blechtrommel“, mit dem Regisseur Volker Schlöndorff 1979 die Goldene Palme in Cannes und 1980 den ersten Auslands-Oscar gewann. Der gleichnamige Roman von Günter Grass wurde 1979 verfilmt und erzählt die Geschichte eines zwergenhaften Jungen, der in der Mitte der 1920er Jahre geboren wurde. Am Montag läuft deutschlandweit eine Neufassung der „ Blechtrommel“ in den Programmkinos an, die wie ganz neu wirken soll. Versprochen wird nicht weniger als 4k-Qualität, also gestochene Schärfe, brillante Farben und hervorragender Ton. Als wäre Filmkunst –auch in technischer Hinsicht – zeitlos.

David Bennent als Oskar Matzerath in einer Szene des Films „Die Blechtrommel“. Quelle: Studiocanal GmbH

Im Potsdamer Thalia-Kino wird die Premiere durch ein Gespräch mit Volker Schlöndorff aufgewertet. Es wird ein Heimspiel für ihn, denn gleich nach dem Fall der Mauer zog Schlöndorff von New York nach Potsdam-Babelsberg. In einem Gespräch mit DPA-Journalist Gerd Roth erläuterte der 81-Jährige die Effekte der digitalen Bildberabeitung des 35 Millimeter-Filmmaterials: „Wir haben die Farb- und Lichtbestimmung und die Auflösung auf den letzten Stand gebracht. Der äußere Anschein ist neu: die Differenzierung und Genauigkeit der Farben und die Abstimmung aufeinander, dann die Auflösung der Bildqualität selbst.“

In allen steckt ein Kind

„Die Blechtrommel“ habe ohnehin über die Jahrzehnte eine erstaunliche Präsenz und Aktualität bewahrt. Manchmal säße er selbst immer wieder vor dem Film und sei erstaunt. Eines der Geheimnisse sei die Präsenz des kleinwüchsigen Hauptdarstellers David Bennent. „Hinzu kommt die Idee von Günter Grass, dass in uns allen ein Kind steckt, das nicht erwachsen werden will und für immer und ewig alle Privilegien der Kindheit für sich beansprucht“, erzählt Schlöndorff. Das sei eine wunderbare Einsicht von Grass gewesen. „Das gibt dem Ganzen den Charakter von einer Fabel, von einem Märchen. Egal, wie realistisch die Zeitumstände sind und die Nazizeit und das Kleinbürgertum und alles. Der Grundgedanke könnte von den Brüdern Grimm sein.“

Tagesform für die Ewigkeit

Würde Schlöndorff inzwischen anders an den Stoff herangehen? „Natürlich gibt es Szenen, die ich heute anders machen würde“, sagt der Regisseur mit Verweis auf menschliche Schwächen. „Es gibt eben auch beim Drehen Tage, wo man gut drauf ist, und andere, wo die Inspiration sich einfach nicht einstellen will.“ Die Tagesform sei nicht immer die gleiche. Er selbst bemerke das beim Betrachten. Lachend fügt er hinzu: „Ich hoffe, dass andere das weniger mitbekommen.“

Bei den Dreharbeiten 1979: Der Schriftsteller Günter Grass (l.), der Schauspieler David Bennent als Blechtrommler Oskar Mazerath und Regisseur Volker Schlöndorff. Quelle: United_Artists

Heute ist er immer noch traurig, dass sich eine Fortsetzung des Stoffes nicht realisieren ließ. „Je länger die Zeit seit dem Tod von Günter Grass verstrichen ist, je mehr bedauere ich, dass wir keine der Fassungen, die wir geschrieben haben, realisiert haben.“ Grass und er hätten den Stoff fortgeführt „bis zum Fall der Mauer“, zu dem Zeitpunkt war aus dem kleinen Oskar Matzerath, der sein Wachstum eingestellt hatte, ein bedeutender Medienunternehmer geworden. „Das hätte die Sache schon abgerundet. Er waren wunderbarer starke Szenen, die ich gerne sehen würde.“

Das Besondere war nicht zu wiederholen

Doch auch Schlöndorff hat Zweifel: „Aber dann sagt eine Stimme in mir wieder, das Geheimnis, das in dem ersten Teil eine Fabel ist, ein Kind, das nicht erwachsen werden will, diese schöne Metapher gibt es im zweiten Teil nicht.“ Das sei vielleicht auch das Geheimnis schon in der Vorlage von Grass gewesen. Dem zweiten Teil des Romans fehle das, „was im ersten Teil das Besondere ausgemacht hat“.

Der Film handelt in Danzig, schildert den aufkeimenden Faschismus und erstreckt sich über die Nazizeit bis zum Kriegsende. Der frühreife Oskar will das kleinbürgerliche Leben um ihn herum nicht akzeptieren und hört auf zu wachsen. Mit seiner Blechtrommel und schrillen Schreien terrorisiert er Nazis ebenso wie Mitläufer bevor er sich selbst in den Dienst der Wehrmacht stellt.

Die angedachte Fortsetzung war auch an der Absage des noch heute beeindruckenden Oskar-Darstellers Bennent gescheitert. „Vielleicht hatte er da eine Intuition für seine Figur“, sagt Schlöndorff. „Denn danach war Oskar ein buckliges Männlein, das keine Privilegien mehr hatte.“

