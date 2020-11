Leipzig

Elektroautos aus Sachsen sind gefragt. Die Autobauer in Leipzig, Zwickau und Dresden haben alle Hände voll zu tun, wie eine Recherche der LVZ ergeben hat. BMW und Volkswagen werden zusammen in diesem Jahr voraussichtlich doppelt so viele E-Fahrzeuge bauen wie 2019.

Allein auf dem europäischen Markt wurden in diesem Jahr bisher rund 50.000 rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge aus sächsischer Produktion zugelassen, heißt es beim Netzwerk der Automobilzulieferer (AMZ) Sachsen. Genaue Aussagen über den Absatz der Fahrzeuge nach Asien oder Übersee seien derzeit nicht möglich. Beim AMZ geht man aber davon aus, dass in diesem Jahr insgesamt rund 135.000 E-Autos bei VW und BMW in Sachsen produziert werden. „Dies ist ziemlich genau eine Verdopplung der Produktionszahlen von 2019, und das trotz Corona. Der E-Auto-Boom kommt in hohen Produktionszahlen in Sachsen an“, sagt AMZ-Manager Dirk Vogel.

In Zwickau ruhten die Bänder sechs Wochen

Allerdings gibt er zu bedenken, dass die Absatz-Durststrecke für das Zwickauer VW-Werk noch nicht vorbei ist. Immerhin hatte Volkswagen mit Zwickau konzernweit das erste Werk komplett auf die Produktion von rein batteriebetriebenen Fahrzeugen umgebaut. Sechs Wochen ruhten die Bänder, nachdem Ende Juni der letzte Verbrenner in Zwickau von Band gelaufen ist. Wegen Software-Problemen verschob sich die Markteinführung des ID.3, des ersten VW auf Basis des Elektroauto-Baukastens MEB um wenige Wochen.

Doch der Wagen findet immer mehr Interessenten. Während in Deutschland noch der Renault Zoe die Verkaufsliste bei den Elektroautos anführt, sprintet der Zwickauer ID.3 in anderen Ländern an die Spitze. „Gerade die ID.3-Zahlen in Norwegen und den Niederlande sind großartig“, sagt der Sprecher von VW Sachsen Carsten Krebs.

ID.3 führt in einigen Ländern Verkaufslisten an

In Norwegen, Vorreiter bei der E-Mobilität in Europa, gab es von Januar bis Oktober 4464 Zulassungen für den ID.3 – obwohl er erst seit zwei Monaten ausgeliefert wird. Nur der Audi e-tron mit bislang 8203 Zulassungen und der VW e-Golf (4952), der in der Gläsernen Manufaktur in Dresden gebaut wird, kommen auf mehr. Der frühere Bestseller Tesla brachte es mit seinem Model 3 auf 3271 Zulassungen.

In den Niederlanden wurden im Oktober 2789 Stromer aus Zwickau verkauft. Ähnlich die Situation in Irland und Schweden. Damit führt in diesen vier Ländern der ID.3 die Verkaufslisten an – und zwar über alle Antriebsarten hinweg.

Aktuell werden in Zwickau pro Tag 650 bis 700 ID.3 gebaut. Bis zum Jahresende sollen es rund 750 sein. Ähnlich sieht es in der Gläsernen Manufaktur aus. Auch dort hat sich die Schlagzahl erhöht. Die VW-Mitarbeiter schrauben 80 e-Golf am Tag zusammen, zehn Prozent mehr als in Vor-Corona-Zeiten. Geht das so weiter, rechnet man nach LVZ-Informationen bei Volkswagen mit insgesamt 15.000 e-Golfs und annähernd 100.000 ID.3 und ID.4 in diesem Jahr. Macht zusammen rund 110.000 rein elektrisch angetriebene Autos sächsischer Herkunft.

Elektro-BMW aus Leipzig läuft und läuft

Gut im Rennen um die Gunst der E-Auto-Fans ist seit langem BMW Leipzig, wo seit 2013 der i3 vom Band rollt. Entgegen der üblichen Entwicklung innerhalb des Fahrzeug-Lebenszyklus sind die Verkaufszahlen seit Beginn der Produktion von Jahr zu Jahr gestiegen, wie Sprecher Kai Lichte sagt. Durch die Corona-Krise habe es auch bei BMW einen temporären Einbruch gegeben. Dennoch produzierte das Werk in Leipzig von Januar bis Oktober 20.785 dieser Autos.

Der i3, das erste rein elektrisch angetriebene Großserienmodell der BMW Group und das erste Fahrzeug des Unternehmens mit einer Fahrgastzelle aus carbonfaserverstärktem Kunststoff, hatte zuletzt an Reichweite zugelegt. Mit dem seit 2018 eingebautem größeren Akku schafft er nun bis zu 310 Kilometer. Der Ur-i 3 von 2013 kam nur auf 130 bis 160 Kilometer. Reißt die Nachfrage nach dem für den Weltmarkt gebauten BMW nicht ab, könnte die AMZ-Prognose von insgesamt 135.000 E-Autos aus Sachsen noch übertroffen werden.

Elektro-SUV aus Zwickau soll „E-Weltauto“ werden

Spannend wird es 2021. Bei VW wird dann die Produktion des ID.4 sowie zwei weiterer Audi-SUV – alles rein elektrisch angetriebene Geländewagen – hochlaufen. In Halle 6 in Zwickau hat auf dem zweiten Montageband die Herstellung bereits begonnen. Der ID.4 startet jetzt dort als Erster. Er sei ein emotionaler Allrounder, der mit seinem effizienten Elektro-Antrieb und einem großzügigen Raumangebot viele Kunden begeistern werde, ist Ralf Brandstätter, Vorstandsvorsitzender der Marke Volkswagen, voll des Lobes für das erste „E-Weltauto“ von VW. Es soll zum Jahresende auf den Markt kommen und außerhalb Europas vor allem Kunden in den USA und China ansprechen.

Da in Zwickau auch andere E-Autos des Konzerns wie Audi oder Seat vom Band rollen, ist die für das kommende Jahr angepeilte Fertigung von 300.000 Fahrzeugen sehr realistisch, sagt AMZ-Manager Vogel. Keine Aussagen hat BMW bisher gemacht, ob in Leipzig neben dem i3 weitere elektrisch angetriebenen Fahrzeuge gebaut werden. Zu rechnen sei damit aber, so Vogel. Auf Hochtouren läuft ferner der Bau einer neuen Fertigung bei Porsche für den E-Macan.

Von Andreas Dunte