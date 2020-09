27. Juli 2002: Eine Mutter entbindet ihr Frühchen selbst. Sie möchte das Mädchen nicht behalten und legt es in einem Schuhkarton in Brandenburg an der Havel ab. Ein seltenes Ereignis, das für viel Anteilnahme und großes Medieninteresse sorgte.

Vor einem Markt in Brandenburg an der Havel wurde dieses früh geborene Baby am 28. Juli 2002 in einem Schuhkarton ausgesetzt. Quelle: Renee Rohr