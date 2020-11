Brandenburg: Jäger erschießt schwer verletzten Elch

Silmersdorf

Das ist ihm im Leben noch nicht passiert: Rainer Rump, passionierter Jäger aus Silmersdorf (Gemeinde Triglitz), traf im Wald auf einen Elch. Am Ende musste er das bei einem Unfall schwer verletzte, 300 Kilogramm schwere, zwei Jahre alte Tier von seinen Qualen erlösen.

Zufallsbegegnung am Sonntagvormittag

Aber der Reihe nach. Nichtsahnend waren Rump und sein Schwager am Sonntagvormittag in den Wald gefahren, um Fallen für Waschbären zu kontrollieren. An einer verwilderten Wiese sah er von weitem etwas, was sich beim Blick durch das Fernglas als Elch entpuppte. Rump und sein Schwager konnten es kaum glauben und meldeten sich bei Werner Sperling – der Vorsitzende des Jagdverbands Pritz­walk ist auch Jagdpächter in Silmersdorf.

Da es für Rump zu weit weg war, um den Elch fotografieren zu können, versuchte es Sperling von der anderen Seite her. „Das hat der Elch mitgekriegt“, erzählt Rump, „doch als er sich bewegt hat, haben wir gesehen, dass er schwer verletzt ist.“ Ganz offensichtlich war der Oberschenkel am Hinterlauf gebrochen – eine Verletzung, die nur eine Möglichkeit ließ: „Den müssen wir von seinen Qualen erlösen“, sagte Rump.

In Deutschland nicht jagdbar – nur mit Sonderschießerlaubnis

Dafür aber bedarf es einer Sonderschießerlaubnis, da Elche in Deutschland nicht als jagdbares Wild gelten. Rump und Sperling setzten sich ordnungsgemäß mit der Polizei und der Unteren sowie Oberen Jagdbehörde in Verbindung. „Wir wollten das alles komplett legitim machen“, betonte Sperling.

Das Tier war am rechten Hinterbein so stark verletzt, dass es sich nicht mehr aufsetzen konnte – laut Werner Sperling war der Knochen regelrecht zersplittert. Außerdem befand der Elch sich in der Nähe der Bundesautobahn 24 – da lag die Vermutung nahe, dass das Tier in einen Unfall verwickelt war. Auf Grund der beschriebenen Verletzung wurde, um das Tier zu erlösen und ihm weitere Schmerzen zu ersparen, die Abschussgenehmigung aus tierschutzrechtlicher Sicht erteilt, wie Amtstierärztin Sabine Kramer auf Anfrage mitteilen ließ.

Abschuss nach schriftlicher Genehmigung

Als sie die schriftliche Genehmigung zum Abschuss hatten, schritten sie in Gegenwart des Revierpolizisten Gerald Jach zur Tat. Der Jagdhund von Werner Sperling trieb den Elch aus dem Wald, wo er dann auf einmal 20 Meter vor Rainer Rump stand, der ihn dann erlegte.

Die Wochenenddienstlerin vom Veterinäramt begutachtete die Verletzung des Elches und bestätigte, dass der Abschuss seine Berechtigung hatte.

Begegnungen mit dem Elch auf der Autobahn

In der Tat gab es auf der nahen Autobahn 24 nur wenige hundert Meter entfernt in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Unfall mit einem Elch, was die Polizeibeamten zu diesem Zeitpunkt kaum glauben mochten.

Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin bestätigte den Vorfall, bei dem an einem Audi aus Mecklenburg-Vorpommern 5000 Euro Sachschaden entstanden sind.

Floh der Elch vor der Jagd bei Jännersdorf ?

Ins nahe gelegene Jagdgebiet von Silmersdorf konnte das verletzte Tier gelangen, weil es an dieser Stelle keinen Wildzaun zur Autobahn hin gibt. Wie der Elch überhaupt in die Prignitz gekommen war, ist noch unklar. Rainer Rump vermutet, dass er aus der Jännersdorfer Heide hierhin gekommen ist. Im dortigen privaten Jagdrevier an der Landesgrenze von Brandenburg zu Mecklenburg-Vorpommern hatte es eine große Jagd gegeben, bei der der Elch womöglich aus dem Gebiet herausgetrieben wurde.

Werner Sperling, der ebenfalls noch nie mit einem Elch zu tun hatte, vermutet aber, dass es nicht die letzte Begegnung mit der Spezies gewesen sein dürfte, die sich von Polen und Tschechien aus Richtung Deutschland verbreitet.

Von Bernd Atzenroth