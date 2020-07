Potsdam

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linken) hat viel Kritik einstecken müssen, nachdem er im Landtag eine wenig staatsmännische Geste in Richtung eines AfD-Abgeordneten gemacht hat: Er zeigte den Mittelfinger. Klar: Das geht nicht, schon gar nicht als Staatsmann. Ramelow entschuldigte sich, räumte ein, den AfD-Mann sogar als „widerlichen Drecksack“ bezeichnet zu haben. Geht ebenfalls nicht.

Kommt aber vor. Und zwar immer wieder auch in Brandenburg. In jüngster Zeit hat die Zahl der verbalen Provokationen im Landtag deutlich zugenommen. Das hat, daran gibt es keinen Zweifel, mit dem Einzug der AfD ins Parlament im Jahr 2014 zu tun.

Anzeige

„Elender Schwätzer!“

Werfen wir einen Blick in die Statistik. In der 5. Wahlperiode (2009 bis 2014) ging es im Potsdamer Landtag noch regelrecht harmonisch zu. Das Landtagspräsidium, das die Debatten leitet, musste nur einmal einschreiten. Der damalige Finanzminister Rainer Speer ( SPD), für sein loses Mundwerk bekannt, hatte den ebenfalls scharfzüngigen CDU-Abgeordneten Sven Petke von der Regierungsbank aus mit „elender Schwätzer und Quacksalber“ bezeichnet. Das setzte einen Ordnungsruf.

Weitere LVZ+ Artikel

Im Herbst 2014 zog die AfD in den Landtag ein und mit ihr auch das bewusst gesetzte Stilmittel der Provokation. Die Rechtsaußenpartei trieb die Zahl der Ordnungsrufe nach oben. Die Statistik des Landtags ist da eindeutig: Von den 15 Ordnungsrufen seit 2014 ergingen zwei an Mitglieder der Links-Fraktion, einer an einen fraktionslosen Abgeordneten, der sein Handwerk aber bei der AfD gelernt hatte –nämlich Steffen Königer – und zwölf an Mitglieder der AfD. Allein fünf fing sich Andreas Kalbitz ein. Er hatte sogar bei einer Debatte mit Jugendlichen nicht an sich halten können und die Klimaaktivistin Greta Thunberg als „zopfgesichtiges Mondgesicht“ beleidigt.

Auch Alexander Gauland wurde zur Ordnung gerufen. Er hatte Flüchtlingshelfer als „nützliche Idioten“ bezeichnet.

„Halt’s Maul“

Die Entwicklung der neuen Legislaturperiode seit Herbst 2019 lässt keine Mäßigung der Tonlage erkennen. Allein in diesen ersten neun Monaten wurden schon sieben Mal Abgeordnete wegen unflätiger Ausdrucksweise zur Ordnung gerufen – fünf Mal ging es an die Adresse der AfD. So vergrifft sich Daniel Freiherr von Lützow ( AfD) wenig adelig mächtig im Ton, als er an die Adresse Andreas Büttners (Linke) rief: „Halt’s Maul!“

Fraktionschef Kalbitz wurde sanktioniert, als er „linke Chaostruppen“ als „Kinder-SA“ bezeichnete. Hans-Christoph Berndt ( AfD), Organisator fremdenfeindlicher Aufmärsche, ließ tief blicken, als er die Beobachtung durch den Verfassungsschutz als Maßnahme der „politischen Säuberung“ darstellte.

Wenig überraschend knallt es häufig zwischen AfD und Linksfraktion. Deren Fraktionschef Sebastian Walter sagte im Dezember 2019, die AfD trample im Geiste auf den Opfern ihrer Vorgängerorganisationen herum – er spielte damit auf die NSDAP an. Dafür wurde er zur Ordnung gerufen.

Brandenburgs Stinkefinger-Gate

Auch in Brandenburg gab es bereits ein Stinkefinger-Gate, wenngleich nicht mit Thüringer Fallhöhe. Der damalige Stadtchef der Potsdamer Linken, Sascha Krämer, zeigte sich bei einem Sommerfest genervt von den bohrenden Fragen eines Reporters der Bild-Zeitung – und zeigte jenem schließlich den Mittelfinger. Der Reporter wiederum fotografierte die Szene – und hatte das Bild im Kasten.

Gruß an die Presse: Krämer zeigt den Mittelfinger Quelle: BILD/ Sauerbier

„Die Geste war unüberlegt. Das bedauere ich“, schrieb er später. Krämer war schon vorher auffällig geworden. Er hatte die CDU-Politikerin Katherina Reiche einmal auf Facebook unterstellt, sie wäre geboren, um „grenzdebil zu lächeln“.

Krämers Parteifreund, der Potsdamer Bundestagsabgeordnete Norbert Müller, sorgte vor 2014, als er noch im Landtag wirkte, für einen Eklat. Er nannte Bundespräsident Joachim Gauck damals einen „widerlichen Kriegshetzer“. Gauck sah von einer Anzeige ab. Zuvor hatte der Bundespräsident in einem Interview erklärt, Deutschland dürfe militärische Mittel bei der Lösung internationaler Krisen nicht von vorneherein verwerfen.

Von Torsten Gellner