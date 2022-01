Dresden

Als Susan Uhlemann ihren jüngsten Sohn stillt, bemerkt sie etwas in ihrer Brust, was dort nicht hingehört. Ist es vielleicht ein Milchstau? Als der Knoten nach ein paar Tagen nicht kleiner geworden ist, vereinbart die zweifache Mutter einen Termin bei ihrer Gynäkologin. Diese nimmt die Sorge von Susan Uhlemann direkt ernst und überweist sie an ein Brustzentrum. Dort erhält sie im Alter von 36 Jahren die Diagnose Brustkrebs.

Verein zählt inzwischen 300 Mitglieder

Das Ganze ist mittlerweile 15 Jahre her. Heute ist Susan Uhlemann eine von zwei Geschäftsführerinnen der Dresdner Agentur FUCHS Event + Incentive GmbH und gesund. Doch das Thema Brustkrebs ist weiterhin gegenwärtig in ihrem Leben.

Im Mai 2018 gründete sie gemeinsam mit anderen Initiatoren den Verein Lebensheldin. „Mit unserer Arbeit wollen wir uns für eine neue Kultur im Bereich Frauengesundheit einsetzen und Frauen während sowie nach der Erkrankung unterstützen“, sagt die heute 51-jährige Eventmanagerin.

Und das Interesse ist groß: Waren es Ende 2018 gerade einmal zwölf Mitglieder, so sind es heute über 300. Susan Uhlemann weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig der Austausch mit Betroffenen ist. „Nach acht Monaten engmaschiger Therapie giltst du als geheilt und sollst in dein altes Leben zurück – das ist nicht leicht“, erzählt sie. Natürlich war der Gedanke schön, wieder mehr Zeit mit der Familie als mit Medizinern zu verbringen. Doch die Angst, die sich vor den Nachsorgeuntersuchungen ausbreitet, darauf sind die wenigsten vorbereitet, sagt Uhlemann.

Heilungsreisen: Zwangspause durch Corona

Ihrer Meinung nach braucht es eine ganzheitliche Behandlung: „Wenn ich im Geist nicht positiv sein kann, glaube ich nicht, dass ich die Krankheit überstehe.“ Susan Uhlemann betont, dass der Verein keine klassische Selbsthilfegruppe ist: „Wir vermitteln durch unsere Angebote ein positives Lebensgefühl und erschaffen eine einzigartige Sisterhood.“

Beispielsweise so: Während der Healingreisen, zu deutsch Heilungsreisen, können die Frauen ein Wochenende in einem Hotel verbringen und werden dort in die Themen Yoga, Meditation und Coaching eingeführt. 2018 konnte die erste Reise dieser Art stattfinden, insgesamt wurden schon neun Reisen dieser Art durchgeführt. Wahrscheinlich wären es noch mehr geworden, wäre nicht die Corona-Pandemie dazwischengekommen. „Wir haben dann schnell ein Onlineprogramm auf die Beine gestellt, um die Betroffenen weiter zu unterstützen. Unsere Herzenszeit fand im ersten Lockdown täglich statt“, berichtet Susan Uhlemann.

21 schreiben an Buch mit

In der Zeit, als aus dem Hotelretreat eine digitale Sofa-Auszeit wurde, kam ihr noch eine weitere Idee: Ein Buch sollte entstehen. „Es gibt so viele Frauen, die einen beeindruckenden Umgang mit ihrer Diagnose gefunden haben. Diese Erfahrungen können anderen helfen, die noch ganz am Anfang stehen“, sagt Susan Uhlemann. Insgesamt beschreiben 21 Frauen ihren Weg durch die Krankheit, im Alter zwischen 23 und 60 Jahren. Was auch zeigt, dass die Erkrankten immer jünger werden.

Dass nicht jeder Arzt die Sorgen ernst nimmt, wenn die Patientinnen erst Anfang 20 sind, zeigt die Geschichte von Julia Ankiewicz aus Hannover. Unter der Dusche ertastet die damals 21-Jährige zufällig einen bereits faustgroßen Tumor. Die Ärztin winkt ab, rät ihr, noch ein paar Monate abzuwarten. Das will Julia nicht und ihr wird gesagt, dann müsse sie sich einen anderen Arzt suchen. Schließlich findet sie eine Ärztin, die eine Biopsie machen lässt und ihr am Tag ihrer Geburtstagsparty die Diagnose mitteilt.

Frauen aus ganz Deutschland wollen Mut machen

Oder Anjamani Reich aus Bamberg, die auch erstmal abwarten soll, für Krebs sei sie schließlich zu jung, erzählt in dem Buch ihre Geschichte. Ungeschönt, aber auch positiv und mutmachend. Bis zum Schluss. Denn Anjamani überlebt ihre Erkrankung nicht, stirbt im Mai dieses Jahres. Und trotzdem kann ihr Umgang mit der Diagnose anderen Betroffenen helfen, den eigenen Weg zu finden, da ist Susan Uhlemann sicher. Anjamani ist das Buch gewidmet.

Das Buch Buch „Lebensheldin! Du bist die Heldin deines Lebens“ von Silke Linsenmaier, Isabella Lanides Castaneda und Heike Klümper-Hilgart, 288 Seiten, 26 Euro, erhältlich im Buchhandel oder online unter lebensheldin.de/mutmach-buch, Berg und Feierabend Verlag, ISBN 978-3-948272-13-5 Spendenmöglichkeit Lebensheldin e.V. Hamburger Volksbank IBAN: DE66 2019 0003 0084 6025 03 BIC: GENODEF1HH2 oder online unter lebensheldin.de/spenden

Das Ziel des Vereins ist es, das Buch jeder neu erkrankten Frau zu schenken, die es direkt über die Homepage www.lebensheldin.de bestellen kann. Bereits jetzt können sich Interessierte das Buch im Falle einer Diagnose kostenlos online bestellen. Für alle anderen kostet es 26 Euro, auch im regionalen Buchhandel. Jeder Kauf unterstützt den gemeinnützigen Verein. Nicht nur die 21 Geschichten findet man darin, auch Beiträge von Experten zum Thema ganzheitliche Gesundheitskultur. Das Vorwort stammt von Professorin Pauline Wimberger, Direktorin der Klinik und Poliklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Dresdner Uniklinikum.

Auch Susan Uhlemann hat ihre Geschichte in dem Buch geteilt. Es geht um die Liebe zu ihrer Familie, die Angst, die Söhne nicht aufwachsen zu sehen und das gute Gefühl, sich psycho-onkologische Hilfe zu holen. Sie hätte sich einen solchen Ratgeber und Verein damals gewünscht, sagt sie heute. „Ich erinnere mich an eine Situation, als ich auf der Straße von einer fremden Frau angesprochen wurde. Sie sagte mir, vor zwei Jahren war sie ebenso krank wie ich, ich solle Kraft haben und ich werde das schaffen. Das hat mich so berührt und auch tatsächlich bestärkt.“

Heute können Betroffene Mut und Kraft aus den Angeboten des Vereins Lebensheldin schöpfen. Und das Buch kann als Ratgeber mit mutmachenden Geschichten und den Expertenbeiträgen durch die Krankheit helfen.

Von Lisa-Marie Leuteritz