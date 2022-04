Chemische Waffen aus Russland: Bundeswehr reaktiviert ABC-Abwehr-Regiment

Strausberg

Die Bundeswehr verstärkt angesichts der gestiegenen Bedrohung für die Sicherheit des Landes ihre Präsenz in der Region um die Bundeshauptstadt. Im brandenburgischen Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland) ist am Mittwoch offiziell das neue ABC-Abwehrregiment 1 in Dienst gestellt worden – also ein Truppenteil zur Abwehr nicht-konventioneller Kampfmittel wie Chemie- und Atomwaffen oder biologische Kampfmittel. Der Aufbau hat 2020 begonnen und soll bis 2027 vollendet sein.

Neue Struktur – aber es fehlen noch Stellen

Das Regiment besteht derzeit aus 180 Soldaten, die allerdings von anderen Standorten zur Kaserne beordert wurden. Deshalb mahnte der Kommandeur des ABC-Abwehrkommandos, Stephan Saalow, in einer Rede zur Indienststellung eine Erhöhung der Stellenzahl an. Bedarf zum Nachsteuern sieht Saalow auch bei der Ausrüstung. Manche Fahrzeuge hätten schon ein Oldtimer-Kennzeichen, sagte der Kommandeur. Die parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, Siemtje Möller (SPD), entgegnete, der Wunsch nach zusätzlichen Stellen sei bekannt – und Strukturen, die nur auf dem Papier bestünden, würden keinen Aggressor abschrecken. Mit Russland verfüge eine Macht über ABC-Waffen, die auf „brutale und unentschuldbare Weise“ das Völkerrecht breche.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis zum Jahr 2027 soll das Regiment auf eine Stärke von bis zu 700 aktiven Dienstposten anwachsen. Dazu kommt der Planung nach noch einmal die gleiche Anzahl an Dienstposten für Reservisten. Bisher sind bereits mehr als 2.000 Soldatinnen und Soldaten in Strausberg im Dienst.

Woidke: „Müssen zu Verteidigung bereit sein“

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach von einer „völlig veränderten Sicherheitslage“. Der russische Angriffskrieg auf die freie und demokratische Ukraine verschiebe die Prioritäten: „Die Landesverteidigung rückt in den Vordergrund – und auch die Unterstützung unserer Nato-Partner“, sagt Woidke. „Der grausame Krieg in der Ukraine zeigt uns, dass wir zur Verteidigung bereit sein müssen.“ Die Bundeswehr müsse „personell, materiell und strukturell in der Lage sein, ihre Aufgaben effizient und effektiv wahrzunehmen“, sagte der Ministerpräsident. Er fügte hinzu, er unterstütze die „besonnene und gleichzeitig entschlossene Linie, die unsere Bundesregierung in dieser Situation vorgegeben hat“. Woidke wiederholte die Aussage, die schon Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) getätigt hatte: „Wir sind und wir werden keine Kriegspartei in der Ukraine.“

Für den Standort in Strausberg ist der Neustart eine gute Nachricht. Denn die Kaserne am Südende der Garnisonsstadt war über viele Jahre als Auslaufmodell vorgesehen und sollte aufgelöst werden. Viele Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten, die an Standorten mit Bestandsgarantie vorgenommen wurden, hatte man in Strausberg deshalb gar nicht in Angriff genommen. Dies alles muss jetzt nachgeholt werden.

Standort sollte 2019 aufgegeben werden

Auch der Regierungschef erinnerte daran, dass der Bundeswehr-Standort Strausberg noch 2019 aufgegeben werden sollte. „Aber wir haben uns erfolgreich für den Erhalt eingesetzt. Heute ist hier das Kommando Heer ansässig, ein Rechenzentrum wird gebaut, zwei Kasernenstandorte prägen nachhaltig die Arbeit der Bundeswehr“, so Woidke weiter. In den Standort östlich von Berlin würden fast sieben Millionen Euro investiert.

Unter ABC-Abwehr versteht man das Aufspüren und Beseitigen von atomaren, radiologischen, biologischen und chemischen Stoffen im Fall einer kriegerischen Auseinandersetzung oder als Folge von schweren Unfällen. Spezialisten der ABC-Abwehr sind zum Beispiel dafür verantwortlich, Personal, Material und Liegenschaften zu dekontaminieren – etwa Panzer von giftigen Anhaftungen zu befreien. Sie kümmern sich auch um eine Wasseraufbereitung in Gebieten, die verseucht wurden. Entscheidend sind dafür Spezialfahrzeuge, mobile Labore und Fachleute, mit deren Hilfe nicht-konventionelle Kampfstoffe entdeckt werden können.

Partner beim Katastrophenschutz

Das Kommando ist Ansprechpartner für die zivil-militärische Zusammenarbeit. Bei Katastrophen kann es gemäß Artikel 35 des Grundgesetzes zur Amtshilfe in zivilen Bereichen eingesetzt werden. Zuletzt haben ABC-Abwehrspezialisten Fahrzeuge gesäubert, die in Schweinepest-Gebieten unterwegs waren.

Die Aufstellung des zusätzlichen ABC-Abwehrregiments in Strausberg ist eine Reaktion auf die steigende Bedrohung der Nato-Ostflanke durch Russland – auch schon vor dem russischen Überfall auf die gesamte Ukraine am 24. Februar. Der Beschluss zur Aufstellung stammt aus dem Jahr 2019. Bislang lagen die ABC-Abwehr-Standorte in Westdeutschland: Im westfälischen Höxter und im badischen Bruchsal. Jetzt erhält die Hauptstadtregion einen besseren Schutz.

Dass es sich bei der Stärkung der ABC-Abwehr nicht um Verfolgungswahn westlicher Militärs handelt, haben die vergangenen Wochen und Jahre gezeigt. So drohte der russische Präsident Wladimir Putin nach dem völkerrechtswidrigen Angriff seiner Truppen auf die Ukraine mit Vergeltungsmaßnahmen, sollten auswärtige Kräfte in den Krieg aufseiten der Ukraine eingreifen. Der Kreml-Machthaber versetzte die Atomstreitkräfte in „besondere Kampfbereitschaft“. Im syrischen Bürgerkrieg sind nach Einschätzung von Experten mehrfach chemische Kampfstoffe eingesetzt worden. Russische Agenten haben nach Überzeugung westlicher Geheimdienste außerdem versucht, den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny mit Nervengift zu töten, das in russischen Laboren hergestellt worden sein soll.

Von Ulrich Wangemann