Der Landkreis Vorpommern-Rügen droht einem Seniorenpaar mit 25 .000 Euro Strafe. Ihr Vergehen: Sie waren während des Lockdowns in ihrem zweiten Zuhause auf Rügen. Es wäre das bisher höchste Bußgeld, das in der Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern verhängt wurde.