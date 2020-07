Potsdam

„Ich bin richtig doll traurig und enttäuscht, ich fühle mich verarscht und ich kann es nicht fassen. Ich bin ernsthaft sprachlos. Und euer Klatschen könnt ihr euch sonst wo hinstecken, ehrlich gesagt.“

Mit diesem Facebook-Post machte die Krankenpflegerin Nina Böhmer am 23. März ihrem Ärger Luft. Es war die Zeit des ersten Corona-Lockdowns, die Nachrichten überschlugen sich, die Mitarbeiter in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen machten noch mehr Überstunden als sonst. Es fehlte an Schutzmaterial, Politik und Robert-Koch-Institut sendeten widersprüchliche Botschaften. Und als gut gemeinte Geste stellten sich die Menschen abends auf den Balkon und applaudierten – als Dank für jene Menschen, die im Einsatz gegen das Corona-Virus die Stellung hielten.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Fassen wir mal zusammen. Erst sollen wir einen Mundschutz und Schutzkittel für mehrere Patienten benutzen. Wir sollen... Gepostet von Nina Magdalena Böhmer am Montag, 23. März 2020

90.000 Likes auf Facebook

Für die junge Krankenschwester Nina Böhmer, die in Strausberg ( Märkisch-Oderland) geboren und in Neuenhagen aufgewachsen ist, fühlte sich der Applaus wie Hohn an. Natürlich wusste sie, dass es eine freundlich gemeinte Geste war. „Aber genauso wusste ich, dass die Deutschen sich das nur bei den Nachbarländern abgeschaut hatten, wo die Situation schon tausend Mal schlimmer war als bei uns.“

Der Beifall galt nicht Pflegern und Krankenschwestern, sondern sollte die eigene Angst vertreiben, ist sich Böhmer sicher. „Das ist menschlich, hilft dem Klinikpersonal aber kein bisschen.“ Nachdem ihr wütender Facebook-Beitrag über 70.000 Mal geteilt und über 90.000 Mal geliked wurde, bekam sie ein Angebot des Hamburger Verlags Harper Collins.

Für diesen hat sie nun ein Buch darüber geschrieben, was im deutschen Klinikalltag falsch läuft. Der Titel: „Euren Applaus könnt ihr euch sonst wohin stecken“. Es ist eine ziemliche Abrechnung geworden. Die Zeit, um das Buch aufzuschreiben, hatte Böhmer übrigens, weil sie ab Mai in Kurzarbeit musste. Auch so eine Schizophrenie der Corona-Krise: Schließlich waren alle Operationen abgesagt worden. Plötzlich hatten die Kliniken jenseits der Corona-Stationen nichts mehr zu tun. Eine Aufforderung, Überstunden abzubauen – wann hatte es das zuletzt gegeben? Nina Böhmer kann sich nicht daran erinnern.

Pfleger fühlen sich wie Kanonenfutter

„Wie lächerlich!“, denkt Nina Böhmer Anfang des Jahres noch, als sie am Schönefelder Flughafen die ersten Passagiere mit Mundschutz sieht. Da schien das Virus noch eine Angelegenheit am anderen Ende der Welt. Bald aber bestimmt Corona den Arbeitsalltag der 28-Jährigen, die in verschiedenen Berliner Krankenhäusern als Leasingkraft arbeitet. Das hat sie sich selbst ausgesucht. Leasingkräfte verdienen etwas besser und können ihre Arbeitszeiten selbstbestimmter planen.

In der Corona-Krise spitzt sich zu, was in ihrem Beruf ohnehin falsch läuft. Zu Zeitnot, Überlastung, Unterbesetzung und Überstunden kommen jetzt noch der Materialmangel und die täglich wechselnden, teils widersprüchlichen Anforderungen. Wie Kanonenfutter hätten sich die Pfleger gefühlt, meint sie.

Masken? Die sind alle nur geklaut

„Ich stand vor einem Isolationszimmer“, erinnert sich Böhmer, „und fragte die Schwester der Station, wo die Masken und Kittel sind.“ In dem Zimmer lag ein Mann, der sich mit einem Krankenhauskeim infiziert hatte, Schutzkleidung war obligatorisch. Eigentlich. Denn sie gab es nicht mehr. Die Kollegin entgegnet: „Wir haben kaum noch Materialien, uns wurde alles geklaut.“ Und jetzt? Die Kollegin zuckt mit den Schultern. „Du musst so reingehen.“

Was das Fass für sie zum Überlaufen brachte, war einerseits die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts, dass medizinisches Personal nicht wie alle anderen Menschen zwei Wochen in Quarantäne müsse nach einem Risiko-Kontakt. Und dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) die eben erst eingeführten Personaluntergrenzen wieder kippen wollte. „Ich konnte es absolut nicht fassen.“

Viele Patienten lassen jeden Respekt vermissen

Ihrer Einschätzung nach fehlt es in Deutschland an einer allgemeinen Wertschätzung für Care-Arbeit, egal ob bei der Pflege zu Hause, im Krankenhaus oder in Seniorenheimen. „Vielleicht rührt daher die Respektlosigkeit gegenüber Pflegekräften. Manche Patienten – Männer und Frauen – meinen, das Krankenhaus wäre ein Hotel und wir Krankenschwestern seien die Dienstboten oder Kellnerinnen“, hat die Pflegerin erlebt. „Es ist bei allem Frust im Klinikalltag ein gutes Gefühl, für kranke Menschen da zu sein.“

Anfangs kann Nina Böhmer der Krise auch etwas Gutes abgewinnen. Denn der Fokus hatte sich plötzlich auf das System und seine Defizite gerichtet. „Wir waren froh und auch ein wenig stolz darauf, auf einmal so sichtbar gebraucht zu werden“, schreibt sie. Jahrelang seien Krankenschwestern für die meisten Menschen unsichtbar gewesen. „Dann kam Corona, wir wurden endlich gesehen.“

Dass sich so bald etwas Grundlegendes zum Besseren wendet, glaube sie nicht. Denn dafür müssten die Beifallklatscher bereit sein, mehr Geld für ein Gesundheitssystem zu zahlen, das seine Mitarbeiter besser bezahlt und die Arbeit auf mehr Schultern verteilt. „Ob es dazu genug Bereitschaft in der Gesellschaft gibt, bezweifele ich“, schreibt Nina Böhmer.

Von Torsten Gellner