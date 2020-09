Dresden

Corona-Infizierte zu erriechen, erscheint unmöglich. Doch genau daran arbeiten Forscher der Technischen Universität ( TU) Dresden gemeinsam mit Kollegen: Sie wollen mit „olfaktorischer Perzeptronik“ – konkret mittels lernfähiger Chemie-Sensorik – künstliche Spürnasen entwickeln, die es mit dem empfindlichen Geruchssinn eines Hannibal Lecter oder eines Spürhundes aufnehmen können. Das geht aus einer Mitteilung von Projektkoordinator Professor Gianaurelio Cuniberti vom TU-Lehrstuhl für Materialwissenschaft und Nanotechnologie hervor.

Cuniberti hat kürzlich 25 Kollegen aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Israel, Italien und den USA zur Tagung „Intelligente Nasen“ in Dresden zusammengetrommelt. „Dabei wird auch die Frage diskutiert, inwieweit es mit technischen Mitteln möglich ist, in der ausgeatmeten Luft einer Person festzustellen, ob Hinweise auf eine Covid-19-Erkrankung vorliegen könnten.“

„Wir versuchen, den Sensoren menschliche Wahrnehmung beizubringen“

Zwar gebe es vereinzelt schon „künstliche Nasen“ zu kaufen, erklärt Alexander Croy vom Cuniberti-Lehrstuhl auf DNN-Anfrage. Diese seien aber noch recht sperrig, teuer und auf eher analytische Ergebnisse ausgerichtet. Sie funktionieren meist als ein Kombinationsgitter verschiedener Chemie-Sensoren, die jeweils einzeln verschiedene Moleküle erkennen – und dann gemeinsam eine Zusammensetzungs-Liste ausgeben. „Wir dagegen versuchen, den Sensoren menschliche Wahrnehmung beizubringen“, sagt der Wissenschaftler. Dabei gehe es um intuitive Einschätzungen, die Menschen rasch treffen: Dieses Ei ist verdorben, diese Blume duftet köstlich, dieser Patient ist krank und so weiter.

Um dieses psychologisch verknüpfte Wissen den Maschinen beizubringen, wollen die Dresdner Forscher auf Schnüffel-Experten zurückgreifen, wie es sie beispielsweise in der Lebensmittelindustrie gibt. Deren Riech-Urteile wollen die Wissenschaftler mit chemischen Signaturen verknüpfen, in Datenbanken ablegen – und damit dann ihre Sensorsysteme anlernen, die „Maschinelles Lernen“ beherrschen.

Preiswerte, kleine und schnell urteilende Kunstnasen

„Das visionäre Konzept einer künstlichen Nase bringt physiologische und psychologische Aspekte der Wahrnehmung mit den jüngsten Entwicklungen in der Elektronik zusammen“, betont Cuniberti. „Ein Durchbruch der Wahrnehmungselektronik, wir sprechen hier von der Perceptronics, kann nur in einer konzertierten Anstrengung von Wissenschaft, Technik und Medizin, die stringent auf den jüngsten Fortschritten in Nanotechnologie und künstliche Intelligenz aufbaut, gelingen.“ Dahinter steht die Hoffnung, damit in Zukunft besonders preiswerte, kleine und schnell urteilende Kunstnasen in der Größe von Computerchips bauen zu können.

Mit Kunstnasen der neuen Generation könnten womöglich bald Roboter oder künstliche Hygienekontrolleure an Flughäfen kranke Passagiere erschnüffeln. Denkbar wäre es auch, solche Nasenchips später einmal in Smartphones zu integrieren. Dann könnte künftig jedermann und jedefrau mit dem Handy verdorbene Lebensmittel, schlechte Luft in einem Büro oder virendurchseuchte Busse erkennen. „Und wir hoffen auch, damit Menschen zu helfen, die vorübergehend oder dauerhaft ihr Riechvermögen verloren haben, wie es beispielsweise kürzlich vielen Covid-19-Kranken passiert ist“, sagt Croy.

Von Heiko Weckbrodt