Der Schock sitzt noch immer tief: Eigentlich wollte die Susann Niceus aus Kritzmow ( Landkreis Rostock) ihre zweijährige Tochter am Mittwochmorgen wie gewohnt in der Kita abgeben. Um pünktlich zum Frühstück da zu sein, machten sich die beiden zusammen mit Bruno, dem jüngsten Sprössling der Familie, zeitig auf den Weg.

Dort angekommen, wurden sie bereits im Umkleidebereich von der Leiterin der Einrichtung empfangen. „Zunächst habe ich mir nichts dabei gedacht, aber dann schloss sie direkt vor unserer Nase die Tür zur Gruppe und fragte mich, ob ich aktuell nicht zu Hause sein würde“, berichtet die 32-Jährige der Ostsee-Zeitung. Völlig überrumpelt von der Situation bestätigte Niceus, dass sie sich momentan in Elternzeit befindet.

„Daraufhin hat man uns unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass wir aufgrund des Lockdowns nicht erwünscht sind. Ich musste meine Tochter weinend und hungrig wieder mit nach Hause nehmen.“ Alleine bei dem Gedanken daran kullern der zweifachen Mutter die Tränen übers Gesicht. „Da blutet einem das Mutti-Herz, wenn man sein Kind so enttäuscht und niedergeschlagen sieht. Für Hanna war das in dem Moment unbegreiflich, wieso man sie nicht zu ihren Erzieherinnen und Freunden lassen wollte.“

Dabei verkündete die Landesregierung noch vor wenigen Tagen, dass sowohl Schulen als auch Kitas in Mecklenburg-Vorpommern während des Lockdowns geöffnet bleiben sollen – für alle. „Wir wissen, wie schwierig es für viele Eltern ist, Arbeit und Kinder-Betreuung zu vereinen“, begründet Ministerpräsidentin Manuela Schwesig die Entscheidung.

Kinder sollen möglichst zu Hause bleiben

Wie konnte es dann zu solch einem Vorfall kommen? Susann Wieland, Vorstandsmitglied des DRK-Kreisverbands Bad Doberan – Träger der Kita „Schwalbennest“ – erklärt: „Wir haben im Vorfeld ein Schreiben der Landessozialministerin Stefanie Drese ( SPD) erhalten, in dem es heißt, dass Eltern ihre Kinder in der Zeit vom 16. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 möglichst zu Hause lassen und Betreuungsangebote nur, wenn dringend notwendig, in Anspruch nehmen sollen.“

Die Kita-Leiterin habe ihrer Kenntnis nach daraufhin das Gespräch mit allen betroffenen Erziehungsberechtigten gesucht und sie gebeten, ihre Kinder anderweitig unterzubringen. „Sie ist immer sehr professionell und einfühlsam im Umgang mit den Familien“, betont Wieland.

Susann Niceus hat da allerdings einen ganz anderen Eindruck gewonnen, wie sie berichtet. „Es wurde nicht versucht, vernünftig mit mir zu sprechen. Ganz im Gegenteil: Man hat Hanna einfach aus der Kita geworfen, obwohl sie einen Anspruch auf Betreuung hat.“ Noch immer kann die Kritzmowerin nicht glauben, dass es so weit kommen musste. „Dieses Verhalten hat mich richtig schockiert. Es ist nun einmal nicht verboten, sein Kind zur Betreuung zu geben.“

„Man hätte ganz vernünftig mit mir reden können“

Die zweifache Mutter gibt zu verstehen, dass sie unter anderen Umständen gerne bereit gewesen wäre, sich um eine alternative Betreuungsmöglichkeit zu kümmern. „Man hätte ganz vernünftig mit mir reden können. Wer selbst ein Baby zu Hause hat, weiß, dass es ein 24-Stunden-Job ist. Dass meine Tochter halbtags in die Kita geht, hilft mir immer sehr.“

Für die junge Frau steht fest: „So unmenschlich lass ich meine Tochter und mich nicht behandeln.“ Nur eine Stunde nach dem unangenehmen Vorfall in der Kindertagesstätte habe sie die Kündigung für den Betreuungsplatz eingereicht. „Das wird jetzt eine harte Zeit, bis wir eine Alternative für sie finden. Aber da müssen wir durch.“

Mutter wünscht sich klare Regeln

Von der Regierung würde sich die Mutter ganz klare Regelungen wünschen. „Entweder bietet man die Betreuung für alle an oder eben nur für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Bereichen arbeiten. Die aktuelle Maßnahme ist für alle Seiten einfach zu undurchsichtig. Niemand weiß so recht, wie er sich verhalten soll.“

