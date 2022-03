Potsdam

Die DDR-Kultband „City“ im Gespräch über das Gefühl vom ersten Kuss und die kuriose Verleihung des Kunstpreises der DDR.

Herr Krahl, Herr Puppel, Ende des Jahres macht City nach 50 Jahren Schluss, doch lassen Sie uns zunächst vom Zauber des Anfangs reden: Wie fühlt sich die Sekunde an, bevor Sie zu den Leuten auf die Bühne steigen?

Toni Krahl: Ich habe Lampenfieber. Immer schon! Es ist über die Jahre nicht besser geworden. Doch vor das Publikum zu treten, ist wie ein erster Kuss, immer aufs Neue. Und mit diesem ersten Kuss verschwindet alle Aufregung.

Singen Sie sich vorher warm?

Krahl: Nein, da bin ich undiszipliniert. Darum meide ich am Anfang auch die Lieder mit den hohen Tönen. Sonst gilt: Nicht viel Essen vor dem Auftritt, auch das Trinken hat über die Jahre nachgelassen. Wir haben uns als Band im unteren Bereich eingependelt. Doch wir stoßen an, bevor es auf die Bühne geht.

Fritz Puppel: Ich trinke Rosé! Bevor wir rausgehen, rufen wir uns zu: „Hoffentlich verlieren wir nüscht!“, ein Ritual. Es stammt von Klaus, unserem Schlagzeuger, der vor zwei Jahren an Krebs gestorben ist. Er hat unglaublich viel verbummelt auf der Bühne. Er ging raus und hat die Stöcker vergessen… Er hat auch mal seinen Schlagzeughocker vergessen, dann saß er eben auf dem Boden. Die Crew hat all die Sachen übers Jahr gesammelt, hat sie ihm als Geschenk zu Weihnachten verpackt, doch als Klaus sie aufreißen wollte, rief er: Oh, ich muss los, mein Portemonnaie liegt noch im Restaurant! (lacht)

„Fritz ist gelernter Sechser, er verteilt die Bälle!

Herr Puppel, Sie sind Mitgründer der Band, Toni Krahl kam später dazu – fällt es Ihnen schwer, ihm als Sänger dennoch die Rolle im Rampenlicht zu überlassen?

Puppel: Was wir machen, ist ein Mannschaftsspiel. Einer schießt die Tore, der steht im Mittelpunkt. Die anderen arbeiten dafür, dass er die Tore schießen kann.

Krahl: Fritz ist ein gelernter Sechser, der die Bälle wie beim Fußball verteilt!

Ergänzen Sie sich so gut, weil Sie einander ähneln, oder weil es große Unterschiede zwischen Ihnen gibt?

Puppel: Wir sind zwei Seiten einer Medaille. Ich bin für den Tag zuständig, Toni für die Nacht. Für die Partys war immer Toni da. Wenn wir gegen die Band Karat gekämpft haben, wer am längsten wach bleibt, dann musste Toni ran.

Es gibt Songs in einer Band, die unausweichlich sind, bei den Stones ist das „Satisfaction“, bei Ihnen „Am Fenster“ von 1977. Wie haben Sie die Kraft, es immer noch mit Inbrunst zu singen, nach mehr als 3000 Live-Auftritten?

Krahl: Wir haben ein Riesenglück mit diesem Lied. Es ist nicht ballaballa, es hat Dynamik und eine musikalische Qualität, die nicht verblasst. Klar, ich höre mir das Lied nicht mehr zu Hause an, doch wenn Fritz auf der Bühne g-moll anschlägt, dann weiß ich, es wird schön.

Singen Sie es jedes Mal anders, um sich nach all den Jahren noch zu stimulieren?

Puppel: Das ist wie ein Blind Date, wir stehen hinter der Bühne, der Vorhang geht auf, die Leute haben eine Vorstellung von uns, wir haben eine Vorstellung von ihnen. Dadurch ergibt sich etwas, eine neue Variante. Wenn das Publikum an jedem Abend gleich wäre, würde „Am Fenster“ darunter leiden. Früher haben wir ein paar Mal nacheinander in derselben Halle gespielt, das ist eine emotionale Abnutzung. Das Publikum muss außer Kontrolle geraten, dann geraten auch wir außer Kontrolle. Das ist künstlerisch ein Idealzustand.

Und immer spielen Sie es am Ende, als Höhepunkt…

Krahl: Nein, wir haben auch schon damit begonnen, gar nicht lange her. „Am Fenster“ war gleich der zweite Song, wenn auch nicht in voller Länge. Eigentlich spielen wir „Am Fenster“ live ja aktuell acht bis zehn Minuten, das ist für einen zweiten Song aber zu lang. Wir haben vorher noch geflachst: Wer nur auf dieses eine Lied gewartet hat, kann jetzt nach Hause gehen (lacht). Aber es sind alle geblieben.

Neues Album, neues Buch, großer City-Abend im MDR City wurde 1972 von Fritz Puppel (Gitarre) und Klaus Selmke (Schlagzeug) in Berlin-Prenzlauer Berg als City Band Berlin gegründet.1975 löste Toni Krahl den bisherigen Sänger Emil Bogdanow ab. Klaus Selmke erlag im Mai 2020 einer Krebserkrankung. Der größte Erfolg von City ist das Lied „Am Fenster“, das bis heute weltweit mehr als zehn Millionen Mal verkauft wurde. Ihre erste West-LP „City“ (in der DDR: „Am Fenster“) mit einer über 17 Minuten langen Version dieses Liedes brachte es bisher auf eine halbe Million verkaufter Exemplare. Es handelt sich um den bis heute größten Erfolg eines DDR-Songs im Westen Deutschlands. Der Text dieses Liedes basiert auf einem Gedicht von Hildegard Maria Rauchfuß. Ihr letztes Konzert spielt City am 30. Dezember 2022 in der Berliner Mercedes-Benz-Arena, dann löst sich die Band nach 50 Jahren auf. Ihr neues Doppel-Album „Letzte Runde“ (Electrola/Universal Music) und ihr biografisches Buch „Einmal wissen, dieses bleibt für immer“ (Rotbuch, 304 Seiten, 22 Euro) erscheinen an diesem Freitag. Das MDR-Fernsehen zeigt am Samstag ab 20.15 Uhr einen langen City-Abend, der anschließend in der ARD-Mediathek abrufbar ist.

Ist es Fluch oder Segen, ein Lied zu haben, das von der Popularität her alle anderen überstrahlt?

Puppel: Natürlich ist der Song ein Geschenk. Jeder wünscht sich so einen Überhit. Doch wir reduzieren uns nicht auf das Lied. Sonst hätten wir keine 50 Jahre durchgehalten. Die Muse hat uns geküsst, das Lied war plötzlich da. Für eine Veröffentlichung war es nicht mal vorgesehen, nur für den Eigengebrauch. Doch Amiga hat es dann als Single rausgebracht.

Ist es das beste Lied der DDR?

Puppel: Mit solchen Kategorien kann ich nichts anfangen. Aber klar ist, die Leute heiraten mit diesem Song, sie zeugen Kinder, während es läuft. Und manche nehmen es für die Beerdigung.

Krahl: Doch gäbe es nur dieses eine Stück, hätten wir nach drei Jahren begonnen, in Autohäusern zu spielen, um uns über Wasser zu halten…

„Höhere Gewinnspanne als bei Kühlschränken“

Stattdessen haben Sie auch den Westen erobert – warum durften Sie früh ausreisen, andere DDR-Bands aber nicht?

Puppel: Money!

Krahl: Wir waren Devisenbringer. Der Westen hat Druck aufgebaut, man wollte uns sehen, auch dort hatte „Am Fenster“ eingeschlagen. Von den Gagen mussten wir zwei Drittel an die Staatskasse abgeben. Die hat sich gefreut, denn wenn das Land Kühlschränke oder Kräne in den Westen verkaufte, musste erstmal in Stahl investiert werden. Bei einer Band wie uns war die Gewinnspanne viel höher.

Sie kamen immer wieder in die DDR zurück.

Krahl: Wegen der Familien und unserer Freunde! Doch wir haben uns textlich nie verbogen, darum hatten wir auch nach der Wende noch Erfolg. Unser Album „Casablanca“ von 1987 war der Soundtrack zum Untergang der DDR. Als es in den Läden stand, wurden die Funktionäre hellhörig: Was singen die da eigentlich? Es wurde regelrecht vom Markt genommen. Wir waren gerade im Westen auf Tournee, Freunde sagten am Telefon, euer Album ist weg! Wir haben beim Kulturministerium angerufen und gedroht, wir verlängern unsere Westtournee so lange, bis das Album wieder erhältlich ist. Sie wussten, wenn wir die West-Tour verlängern, sind wir ein Fall für die „Tagesthemen“, das wäre medial der Super-GAU. Das Album kam ganz schnell wieder heraus. Als wir zu Hause waren, gab es nicht die üblichen Sanktionen, kein Spielverbot, es wurden keine Pässe eingezogen. Wir haben den Kunstpreis der DDR gekriegt!

Eine lange Karriere zu beenden, ist sehr emotional – was passiert in der Nacht, nachdem Sie Ihr letztes Konzert in der Berliner Benz-Arena am 30. Dezember dieses Jahren gegeben haben?

Puppel: Es wird in Richtung Chaos gehen… Zwischen Lachen und Weinen. So, wie es bei uns in den 50 Jahren immer war. Mit dem Mittelmaß haben wir uns nie begnügt.

Von Lars Grote