Ein großes Sportlerherz hat aufgehört zu pochen: Fiete von Thien ist am Montag im Alter von 81 Jahren verstorben. Mit ihm verliert die Boxszene ein markantes und prägendes Gesicht weit über die Grenzen von Wismar hinaus.

Andreas von Thien, der Sohn, ist am Montag im Schneechaos von Köln nach Wismar gefahren, um seiner Mutter beizustehen. „Es ist ein schwerer Schlag, das Ende kam dann doch sehr plötzlich. Wir sind alle unendlich traurig. Es ist furchtbar, wenn so ein wichtiger und besonderer Mensch geht. Die Realität ist manchmal schrecklich. Aber wir stehen als Familie zusammen und stützen uns. Dabei helfen uns die vielen schönen Erinnerungen. Fiete war ein Original, ein toller Familienmensch und Sportler vom Scheitel bis zur Sohle. Er bleibt immer unser Daddy und Trainer der Herzen“, so Andreas von Thien, der beruflich Sportnachrichtenchef von RTL und n-tv ist.

Ulli Wegner: Der Verlust tut sehr weh

Raue Schale, weicher Kern – so haben viele Sportler Fiete von Thien erlebt. Für nicht wenige war er eine Vaterfigur. Ulli Wegner, einer der erfolgreichsten Profi-Boxtrainer der Welt, sagte am Dienstag: „Mit Fiete hat mich eine sehr große Freundschaft verbunden. Andreas ist durch den Vati ein großer Freund geworden. Fiete hat für den Boxsport in Wismar und darüber hinaus unheimlich viel geleistet. Der Verlust tut sehr weh.“ Fiete von Thien hatte Ulli Wegner in den 1960er -Jahren einmal in der Ringecke betreut, als Wegner damals selbst noch als Aktiver beim ehemaligen ASK Vorwärts Rostock die Boxhandschuhe überstreifte.

Den Boxsport in Wismar hat Fiete von Thien geprägt wie kein Zweiter. Er hat Kinder und Jugendliche von der Straße geholt, sie an den Sport herangeführt und begeistert. Mirko Gaitzsch sagte beim 80. Geburtstag über seinen früheren Trainer: „Fiete ist für mich wie ein zweiter Vater. Er war hart, aber herzlich – und dabei immer fair.“

Lange her: Trainer Fiete von Thien (l.) von Dynamo Wismar kann sich hier über den Erfolg von Jürgen Spieß (Junioren Leichtgewicht) freuen. Quelle: Rainer Schulz

Erfolgstrainer aus der DDR

Die Bilanz der 52-jährigen Trainerlaufbahn: 42 DDR- und deutsche Einzelmeister, 25 Vizemeister, 46 Drittplatzierte sowie zahlreiche Medaillen bei nationalen und internationalen Turnieren seiner Schützlinge.

Der wohl bekannteste und erfolgreichste Faustkämpfer, der bei Fiete das Box-Abc erlernte, war Bernd Wittenburg. Er wechselte damals mit 16 Jahren vom Handball zum Boxen und erkämpfte die Bronzemedaille bei der Amateurweltmeisterschaft 1974 auf Kuba. Zwei Jahre später wurde der Mittelgewichtler auch Vizeeuropameister in Halle.

Überraschung zum 80. Geburtstag

Fiete von Thien selbst stand letztmalig zu seinem 80. Geburtstag am 9. Dezember 2019 im Rampenlicht. Damals begrüßten 100 Freunde und Weggefährten aus dem Bereich Sport, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Medien Wismars Boxlegende im Crossfire-Gym am Klußer Damm. Der Jubilar wusste nichts, als er mit seiner Frau Gerdi den Raum betrat. Was für eine gelungene Überraschung!

Der „Verdiente Meister des Sports“, der auch mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde, erhielt auf der Party zum 80. die Goldene Verdienst-Ehrennadel des Deutschen Boxsport-Verbandes. Corona war damals noch ein Randthema. Es wurde geherzt, gescherzt, beim Jubilar kullerten die Freudentränen.

Mehr als ein Trainer

Friedrich von Thien begann als 16-Jähriger mit dem Boxtraining. Zwei Jahre später wurde er ans Leistungszentrum ASK Vorwärts Potsdam delegiert. Für den ASK bestritt er 65 Kämpfe in der DDR-Liga. Nach dem Ende seiner Armeezeit übernahm „FvT“ die Nachwuchsabteilung in Wismar. Nicht nur als Trainer, sondern auch als Aktiver, Kampfrichter, Organisator und Pressewart war er Jahrzehnte dem Boxsport verbunden.

