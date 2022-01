Leipzig

Eine magische Zahl verlangt nach einer Reaktion. Als Anfang der 60erJahre über eine Million Fernsehgeräte in der DDR flimmerten, begann das Jahrzehnt der Fernsehromane. Was mit „Flucht aus der Hölle“ 1960 begann, wurde zum Straßenfeger – und das nicht nur in den Gebieten ohne West-Fernsehen (um Dresden, Ost-Meck-Pomm). Über ein Dutzend Mehrteiler im 60er-Jahrzehnt brachte der DFF-Dramatik auch international einiges Ansehen.

Innenpolitisch hieß der Auftrag fürs Fernsehen Ost: West-Abgrenzung. Erzählt wurden immer wieder Geschichten über deutsche Schicksale, deren Lebenswege politisch auseinander drifteten: von „Gewissen in Aufruhr“ (Wehrmacht-Oberst Petershagen) über „Ohne Kampf kein Sieg“ (Rennfahrer Manfred von Brauchitsch) bis „Dr. Schlüter“ – unpolitischer Wissenschaftler wird durch Erfahrung ideologisiert und entscheidet sich für die DDR.

Der Fünfteiler gehört zu den großen Mehrteilern der 60er, unter anderem „Geboren unter schwarzen Himmeln" (die Geschichte Leuna-Werke), „Wolf unter Wölfen" (nach dem Roman von Hans Fallada), „Dr. Schlüter", „Hannes Trostberg", „Columbus 64" (zensiert), „Krupp und Krause".

Eine solche Geschichte erzählt auch „Wege übers Land“, gesendet im September 1968. Ein legendärer Fünfteiler von Schriftsteller Helmut Sakowski und Martin Eckermann (Regie), gedreht in Mecklenburg (bei Feldberg, Neustrelitz, Zinow) mit einer Garde überaus populärer DDR-Schauspieler: Manfred Krug, Armin Mueller-Stahl, Erik S. Klein, Angelica Domröse – und Ursula Karusseit. Die spätere Charlotte Gauss („In aller Freundschaft“) machte ihre Gertrud Habersaat zum Star.

Flucht zurück in die Heimat

Der Bogen reicht – in fünf Teilen und 444 Minuten – von Ende der 30er bis zur Kollektivierung. Die Magd Gertrud, die viele Jahre ein Verhältnis mit Gutsbesitzer Lesstorff hat, träumt davon, Bäuerin zu werden. Als Lesstorff sie ablehnt (falsches Blut, Mutter Trinkerin), heiratet sie den Bauern Kalluweit, geht mit ihm ins besetzte Polen, übernimmt einen polnischen Hof, rettet ein jüdisches Mädchen, flüchtet mit dem Mädchen und dem Jungen Stefan durch eisige Winterkälte vor der Roten Armee zurück ins Heimatdorf Rakowen, bekommt Land, das sie nicht wieder hergeben will – bis die LPG-Bildung beginnt. Da taucht ihr vermisster Mann wieder auf, der bereits im Westen ein neues Leben begonnen hatte.

Gedreht wurde in einer damals neuen Technik – mit Livekamera, auf die eine Filmkamera montiert war, um später filmisch schneiden zu können. Die einst gefeierte Technik setzte sich, trotz aller Euphorie, allerdings nicht durch. 7,8 Millionen (Marktanteil 78 Prozent) schalteten den Fünfteiler ein. Ein Riesenhit.

Die Folgen des berüchtigten 11. Plenum des ZK der SED

Pikant daran war, dass Regisseur Martin Eckermann drei Jahre zuvor noch unter ideologische Räder geraten war: „Strafsache für Wellershof“ (Buch: Rolf Schneider) wurde nach dem berüchtigten 11. Plenum des ZK der SED im Dezember 1965 (kassierte fast eine ganze Defa-Jahresproduktion) verboten. Auf jenem Plenum sprach, als ZK-Kandidat, auch Helmut Sakowski, verteidigte zwar Werner Bräunig (sein großartiger Wismut-Roman „Rummelplatz“ galt als Beispiel für Dekadenz und politische Entgleisung), attackierte aber Peter Hacks für sein Stück „Die Sorgen und die Macht“ („rüpelhafte Obszönität“).

Anfang der 80er traf dann auch Sakowski der heiße Zorn der Partei. Sein Roman „Wie ein Vogel im Schwarm“ um eine von Jugendlichen überfallene ältere Putzfrau, um politische Hierarchien, sozialistische Standesdünkel und Reibereien der Generationen durfte 1983 nur zensiert erscheinen. Alle Kürzungen wurden nach der Wende kursiv wieder eingefügt. Ein Paradebeispiel für SED-Kleingeisterei.

Was anders war, wurde verboten.

Wo der politische Geist 1968 in „Wege übers Land“ hinlief, ist in den immer etwas putzig wirkenden poetisierten Dialogen unverkennbar: Die DDR ist auf dem besseren deutschen Weg. Das entsprach der SED-Linie, die auf ihrem VI. Parteitag 1963 die Herausbildung einer sozialistischen Nationalkultur – was auch immer das sein sollte – als Ziel gesetzt hatte.

Was anders war, wurde verboten. 1962 erst die Fernsehoper „Fetzers Flucht“ (Fluchtstory, der Westen leuchtete) nach der Ausstrahlung, dann „Monolog eines Taxifahrers“ (Thema: Entfremdung im Sozialismus) vor der Sendung. Das DDR-Fernsehen lag an der Leine. Dass trotzdem noch Beeindruckendes entstand, ist durchaus magisch.

