Reislingen

Es gibt Autos, die lösen beim Betrachter sofort Glücksgefühle aus. So auch das Wartburg 311 Cabrio von Sebastian Großmann. Aber dieser schöne Oldie sieht nicht nur umwerfend gut aus, sondern hat auch noch eine erzählenswerte Geschichte. Kein Wunder, dass er Teil der Ausstellung „Klassiker aus der Region“ im Wolfsburger AutoMuseum sein wird, die im November startet.

Schon Sebastians Mutter saß früher oft in diesem Auto

Seit November 2020 gehört das 1958er Cabrio Sebastian Großmann. Aber er kennt den exotischen Oldtimer – von ihm wurden nicht mal 3000 Stück gebaut – schon seit frühester Kindheit. „Er gehörte einem Arbeitskollegen meines Opas“, berichtet der 30-Jährige. Heute ist Großmann Fahrwerkskonstrukteur bei VW Nutzfahrzeuge, doch damals tippelte er als kleiner Junge durch Saalfeld an der Saale (Thüringen). „Meine Mutter ist gerade einmal vier Wochen jünger als dieses Auto“, erzählt er. In ihrer Jugend habe auch sie schon oft in diesem Auto gesessen.

Dieses Auto hat Stil: Wartburg hat echtes Holz und echtes Leder im Cabrio verbaut. Quelle: Boris Baschin

„Er gehört quasi zur Familie“, sagt Sebastian Großmann und schmunzelt. „Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn mal besitzen würde.“ Der Vorbesitzer fuhr den Wartburg seit 1959 – bis zu seinem Tod im September des vergangenen Jahres. Großmann übernahm das seltene Cabrio in gutem Zustand, der Wagen wurde in den 1970ern restauriert. Man sieht es an der Lackierung: Die ist immer noch zweifarbig, aber nicht mehr original.

Der Rest ist original: „Die Technik ist so herrlich simpel. Geht etwas kaputt, kann ich es schnell reparieren.“ Er zeigt in seine Garage: „Dort habe ich genügend Ersatzteile. Denn die sind heute nicht mehr zu kriegen.“

Einfach zur Tankstelle fahren? Nicht mit diesem Wartburg...

So ein schicker Innenraum übrigens auch nicht: Echtholz und braunes Leder sind verbaut. Auf dem Lenkrad grüßt ein edler Ritter, auf den Logos hinten und vorne ist die Eisenacher Wartburg abgebildet. Das Fahrwerk basiert auf dem Vorkriegs-DKW F9, auch die Bedienung des Autos ist nicht ganz unkompliziert: Alle 15 bis 20 Kilometer muss Sebastian Großmann ein kleines Pedal treten – „zum Schmieren“. Alle 2500 Kilometer muss er das komplette Auto abschmieren: „Er hat über 15 Schmierstellen.“ Und natürlich braucht der Zweitakter ein Benzin-Öl-Gemisch, sprotzt eine herrliche blaue Fahne aus dem Auspuff. „Man kann nicht einfach an die Tankstelle fahren“, sagt Großmann. Und lacht. „Ich tanke zuhause.“

Zur Galerie Sebastian Großmann fährt ein 1958er Wartburg 311 Cabrio. Er ist gebürtiger Thüringer und hat ein Faible für Fahrzeuge aus der DDR.

Nach dem Tanken kommt das Fahren: Sebastian Großmann lädt zur kleinen Spritztour ein. Die Ledersitze sind herrlich bequem, wie ein Sofa. Die Armaturen sind ein echter Blickfang. Die Lenkradschaltung hat Stil. Und der 900 Kubik große Dreizylinder mit 37 PS? Klingt unerwartet kernig und ist richtig spritzig – auch mit über 60 Jahren! Erster Ampelstopp - eine Mutter in einem Golf Variant lächelt begeistert und zeigt ihrem Kleinkind das ulkige Auto – der Nachwuchs lächelt auch.

Nächster Ampelstopp: Egal ob Touareg, Q7 oder Golf R – hinter jeder Scheibe lächeln Fahrer und Beifahrer, manche heben den Daumen. Für Sebastian Großmann nichts Neues: „Die Leute freuen sich immer, wenn sie den Wartburg sehen“, berichtet er. „Egal, wie alt sie sind.“

Wer wohl in 60 Jahren einem heutigen Golf oder Polo hinterherschaut?

Von Carsten Bischof/Wolfsburger Allgemeine Zeitung