DDR-Meister und Olympiasieger Christian Schenk arbeitet jetzt als Landestrainer in MV

Lange nicht gesehen. Doch er ist wieder da. Aber wie speichert man seine neue Mobilnummer ins Handy ein. Olympiasieger? Doping-Sünder? Autor? Trainer?

Christian Schenk ist so vieles. Vor allem aber ist er schillernd. 55 Jahre mittlerweile. Mit zwei Metern Größe eine Erscheinung. Schlanker als 2018, als seine Autobiografie „Riss“ erschien. 105 Kilo hat er jetzt auf der Waage, sagt er. Er läuft wieder, fährt Rad. 125 Kilo waren es vor zwei Jahren. 20 Kilo mehr an Sorgen, Depressionen, Antidepressiva.

„Mir geht es gut, ich habe keine Angst, dass mir das noch mal passiert“

Tabletten müsse er weiter nehmen, sei aber medikamentös gut eingestellt. So widmet er sich einer neuen Aufgabe. Schenk ist seit Oktober Landestrainer im Parasport der Leichtathleten und lebt wieder in Rostock. Er arbeitet strukturell, konzeptionell, nutzt seinen Namen und den Glamour der Goldmedaille. Olympisches Gold sei wie der Kino-Oscar. Hat nie auf ihm gelastet, nur Türen geöffnet. Schenk unterrichtet Kinder mit Handicaps an der Scheel-Schule in Rostock und dem Landeszentrum Hören in Güstrow. Er begleitet mit weiteren Trainern zwei paralympische Sportlerinnen – die Sprinterin Lindy Ave (22) und die Kugelstoßerin und Keulenwerferin Hanna Wichmann (24), beide aus Greifswald.

Olympiasieger Christian Schenk stellt am 3. September 2018 in der Thalia-Universitätsbuchhandlung Rostock seine Autobiografie vor. In dem Buch gibt der ehemalige Zehnkämpfer Doping zu und schreibt über seine Depressionen. Quelle: Danny Gohlke/dpa

Christian Schenk ist der Stehaufhüne des Sports. Er war ganz oben, wo die Luft verdammt dünn ist, und ganz unten, wo ein Mensch keinen Ausweg mehr sieht, außer einem, aus dem es kein Zurück mehr gibt, dort wo es bei der Anteilnahme nur noch zwei Pole gibt: Häme oder Mitleid. Schenk hat alles erlebt, sehr viel gewonnen, vieles verloren und einiges gebeichtet.

Olympiasieger, DDR-Meister, Deutscher Meister, EM- und WM-Erfolge

Geboren wurde Schenk 1965 in Rostock als Sohn der DDR-Legende über 110-Hürden, Eberhard Schenk (1929-2010). Sport, Training, Leistung sind Teil seiner Familien-DNA. Er besucht die Kinder- und Jugendsportschule ( KJS) in Rostock, schlägt als Zehnkämpfer den Weg in den Leistungssport ein und holt 1983 bei der Junioren-EM in Österreich Silber, wird drei Mal DDR-Meister. Seinen größten Erfolg hat er 1988 bei den Olympischen Spielen in Seoul, den Doping-Spielen – gegen Jürgen Hingsen (Bronze) aus der Bundesrepublik und Daley Thompson aus England, der Vierter wurde.

Silber ging an seinen DDR-Landsmann Torsten Voss aus Güstrow. Viel mehr geht nicht und viel mehr kommt auch nicht – EM-Bronze in Split 1990 und Tokio 1991, drei Mal Deutscher Meister von 1991 bis 1993. Olympia 1992 in Barcelona verpasst er wegen einer Verletzung, haut 1993 bei der WM in Stuttgart noch mal mit 8500 Punkten seine persönliche Bestleistung raus – Platz vier. 1994 beendet er seine Karriere.

Schenk war zu DDR-Zeiten und auch nach der Wende der erste Popstar des Ost-Sports. Das Gegenstück zu Kati Witt, nur ohne Playboy-Shooting. Und dann? Schenk studiert in Mainz Publizistik, wird Sport-Experte am ZDF-Mikro und gründet 1996 seine Agentur „Sports Unlimited“, mit der er unter anderem die Beach-Olympiade organisiert.

Dann vermarktet er bis 2016 mit seiner Agentur „ Christian Schenk Sports“ das Sportmarketing der DKB und organisiert das Jugendprojekt „Champions 4me“ in Südafrika. Doch es will so richtig nichts mehr gelingen. 2018 arbeitet Schenk ein halbes Jahr in der Stadtverwaltung Bergen auf Rügen im Bereich Sport und Events, 2019 wird er Sportmanager im „Strandhotel Fischland“. Alles nur kurz.

„Es gibt zwar Menschen, die da sind, die kannst du aber nicht erreichen.“

2018 outet er in seiner Autobiografie „Riss“, woran es gelegen hat. Der Goldjunge zwischen Erfolgen, Depressionen, Selbstzweifeln, Dopingbeichte, Selbstmordgedanken, Scheidungen, Insolvenzen, Klinikaufenthalten. Heute sagt er: „In einer Phase der Melancholie bist du allein in einer Blase. Es gibt zwar Menschen, die da sind, die du aber nicht erreichen kannst. Da bist du völlig isoliert. Ich habe das drei Mal hinter mir. Bei mir ist das Problem immer Überlastung. Wenn jemand nicht mehr aufsteht, kann ich das nachvollziehen.“

Als sich Robert Enke 2009 das Leben nahm, waren Schenks Gedanken nicht weit weg. Bei der Vorstellung seiner Autobiografie sagt er, dass ihm damals „das Rauschen der Regionalbahn in den Ohren klang“, dass es nur wenige Schritte bis zum finalen Schritt gewesen wären. Über Wochen hätte er völlig antriebslos am Boden gelegen. Eine traurige Zwischenbilanz eines Lebens auf der Achterbahn.

„Lieber tot als Zweiter!“

Für seine bipolare Störung macht er seine Dopingsünden mit verantwortlich. Aber auch sein Lebensmotto: „Lieber tot als Zweiter.“ Viele nahmen es ihm übel, dass er in dieser Autobiografie aus Lebensbeichte, Anekdotensammlung und Heldenverehrung verharmlosend über sein Turinabol-Doping geredet hat. Zum Beispiel in dem Satz, dass er sich vor der Veröffentlichung versichert hätte, dass man ihm seine Goldemaille nicht mehr aberkennen kann. Das muss Konkurrenten wie Weggefährten sauer aufstoßen.

Am 29. September 1988 bejubelt Christian Schenk nach dem 1500-Meter-Lauf die Goldmedaille im Zehnkampf bei den Olympischen Spielen von Seoul in Südkorea. Quelle: Sven Simon/Imago

Es ist, wie es ist. Doch dieser Mann hat neben Erfolgen und Versuchen, immer wieder auf die Beine zu kommen, für seine Fehler im Leben bezahlt. Er sagt: „Es ist für mich einfacher, mit Zielen zu leben. Es ist so, dass du das Größte, was du je erreicht hast mit 23, nicht einfach so wiederholen kannst. Den olympischen Erfolg im Beruf zu packen, ist mir nicht gelungen. Das hatte ich mir nicht so schwer vorgestellt.“

Parafechten, Paraleichtathletik, Goalball, Parajudo, Paraschwimmen

Schlussstrich, Riss, Neustart. Schenk widmet sich dem Parasport. Und sieht neben dem Training von Leistungssportlern und dem Unterricht an Förderschulen bereits ein Problem. Inklusion, sagt er, sei ein Geschenk. Eines, das wir leben und systemisch angehen müssten. Der Anteil der Menschen mit körperlichem Handicap liegt bei 1,6 Prozent. Davon seien ein Viertel Jugendliche und davon fünf Prozent potenzielle Leistungssportler. Wenn die in Regelschulen unterrichtet werden, sei es kaum noch möglich, sie zu entdecken. Weil die Schulen aus Datenschutzgründen keine persönlichen Informationen rausgeben dürfen, Kinder und Eltern oft nicht von Möglichkeiten wie Parafechten, Parajudo, Paraleichtathletik, Goalball und Paraschwimmen wissen.

Das möchte er ändern. Und natürlich, ein, zwei, drei, ganz viele Sportler aufs Treppchen bringen. Er sagt: „Ich habe aus meiner Erkrankung gelernt, das es mir guttut, zu sagen, wie es ist. Mehr muss ich nicht.“ Keine Zeit für Häme, Zeit zum Aufbruch. Und im Handy kann man ihn getrost speichern als: Landestrainer.

Von Michael Meyer/OZ