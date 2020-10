Stralsund

Drei Jahrzehnte sind vergangen, seitdem aus zwei deutschen Staaten wieder ein Land geworden ist. Und noch immer finden sich zahlreiche Spuren aus der DDR-Zeit, nicht nur in unserer Stadt, sondern auch in vielen Haushalten. Wir hatten Sie, liebe Leser, gebeten, uns zu verraten, was es bei Ihnen noch an Überbleibseln gibt, und uns erreichten einige Zuschriften mit Bildern und den dazugehörigen Geschichten.

Da kommt man manchmal ins Schmunzeln oder wird ein wenig nostalgisch. Und eine Sache wird ganz deutlich, wie es unser Leser Bertram Schiel auch in Worte fasst: „Wie wünschenswert, nicht nur für die Umwelt: langjährig nutzbare Produkte, die nicht schon nach ein paar Jahren den Geist aufgeben und in den Müll wandern. Überbleibsel aus DDR-Zeiten zeugen vom Machbaren.“

Anzeige

Hauptgewinn: Ein Stereo-Radio!

Ein Rossini Stereo, das Radio tut bis heute seine Dienste. Quelle: Bertram Schiel

Im Hause Schiel befand sich außerdem lange Zeit ein Stereogroßsuper „Rossini“ G 6010 vom ehemaligen VEB Goldpfeil Rundfunkgerätewerk Hartmannsdorf, „den meine Cousine Inge 1968 bei der Aufbautombola gewann.“ Das Radio lag als Hauptgewinn in der Auslage in der Ossenreyerstraße und sollte dazu animieren, Lose zu kaufen.

Zur Galerie Spuren aus DDR-Zeiten gibt es heute noch reichlich am Sund

Klassiker bis heute: der Multiboy

Klassiker, die es noch in einigen Stralsunder Haushalten gibt, sind unter anderem die Multiboys oder Handmixer. So wie bei Gabriele Schultz aus Stralsund, die einen Mixer des Typs Komet RG 25 besitzt, den sie im Jahr 1972 zur Hochzeit geschenkt bekommen hatte. „Zwischenzeitlich wollte ich mir gerne einen neuen Mixer zulegen, aber wenn ich die Bewertungen las und dass die Haltbarkeit nicht so gut ist, blieb ich lieber bei dem RG 25. Nach wie vor rühre ich damit Kuchen an oder zerkleinere Früchte für Marmelade und bin sehr zufrieden. Erst wenn er kaputtgeht, kommt ein neuer ins Haus.“

Bei Gabriele Schultz ist noch immer der Handmixer Komet RG 25 in Betrieb. Quelle: Gabriele Schultz

Ein Schokohase geht auf Reisen

Eine schöne Geschichte von einem kleinen Schoko-Osterhasen erzählt Marion Selk aus Stralsund. Diese Leckerei hatte sie im Jahr 1978 in der Kaufhalle „8. März“ in Knieper West für 6,80 Mark gekauft. „Mein Mann wurde damals eine Woche vor Ostern von seinem Betrieb zum Arbeiten an die Druschba-Trasse ,Freundschaft’ delegiert.

Dieser kleine Hase hat eine weite Reise hinter sich. Quelle: Marion Selk

Schulbücher von einst brachten es auf den Punkt

Thomas Erwin Fuchs aus dem Naheland hat nie selbst auf dem Gebiet der früheren DDR gelebt, verrät er. Dennoch haben es viele „DDR-Überbleibsel“ in seinen Besitz geschafft und werden dort heute noch genutzt. Vor allem Bücher haben es ihm angetan.

Alles noch funktionstüchtig: ein Sammelsurium an DDR-Überbleibseln bei Familie Dehn aus Tribsees. Quelle: Rainer Dehn

„So ist in meinem Bestand an Stadtplänen ein Leipziger Stadtführer-Atlas, 3. Auflage von 1987, vom ,VEB Tourist Verlag’ in Gebrauch. Dieses Druckwerk leistet mir bis heute zuverlässige Dienste. Wenn ich nicht auf aktuellste Angaben angewiesen bin, nehme ich es gern zur Hand.“ Und dieser Atlas „ist nicht das einzige Druckwerk aus DDR-Zeiten, das ich bis heute in Ehren halte“, schreibt Thomas Erwin Fuchs. Stellvertretend nennt er „Silber, Eisen und Uran“, ein Buch über Metalle. „Obwohl an Leser im Kindesalter gerichtet, ist dieses Buch auch noch für die erwachsene Leserschaft sehr informativ, zum Beispiel hat mir nie irgendeine andere Quelle so einleuchtend und fundiert wie dieses Buch die Erklärung geliefert, weshalb die britischen Südpolexpediteure um Kapitän Scott den Rückweg durch die Antarktis nicht überstanden: weil in der Kälte sich das Materialgefüge des Zinns aus dem Zinn-Blei-Lot der zurückgelassenen Petroleumkanister geändert hatte und diese dadurch undicht geworden waren.“

Für die Schul- und Studienbücher aus der DDR-Produktion hat Thomas Erwin Fuchs ohnehin viel übrig: „Nach meiner Erfahrung kamen diese ohne Umschweife auf den Punkt, ohne die pseudowissenschaftlich aufgeplusterte ,Seifenblasenpädagogik’, wie sie irgendwann in der ,Bonner Republik’ üblich geworden war.“

Von Miriam Weber